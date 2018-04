Der Aargauer Justizminister Urs Hofmann hat gegenüber der AZ kürzlich gesagt, dass er die Vorlage ebenfalls ablehnt und begründet, warum die geplanten Massnahmen auch aus der Sicht als Justizminister "über das Ziel hinausschiessen".

Die Aargauer Sozialdirektorin Franziska Roth sieht das anders. Die SVP-Regierungsrätin erklärt auf Anfrage im Interview, warum sie Vorlage im Ergebnis unterstützt.

Frau Roth, wie stehen Sie als SVP-Regierungsrätin zu dieser Vorlage?

Franziska Roth: Das Unsozialste im Sozialbereich ist der Sozialmissbrauch. Er muss in jedem Fall geahndet werden können. Denn er schadet all denen, die krankheits- oder unfallbedingt auf eine IV-Rente angewiesen sind. Viele Leute sind über bekannt gewordene Missbrauchsfälle sehr verärgert, was ich gut verstehe. Wer jedoch einen Anspruch auf eine Unterstützung geltend macht und es besteht ein entsprechender Verdacht, muss bei Bedarf mithilfe von Detektiven überprüft werden können.

Ihr Regierungskollege Urs Hofmann (SP) will Missbräuche ebenfalls bekämpfen. Ihm geht die Vorlage aber zu weit. Und Ihnen?

Der Regierungsrat hat die vom Bundesrat ausgearbeitete Vorlage seinerzeit unterstützt. Das Parlament hat mehr hineingepackt. Für mich schiesst sie im Ergebnis nicht übers Ziel hinaus. Wir brauchen solche Möglichkeiten, um mögliche Betrugsfälle aufzudecken.

Dass künftig laut neuem Gesetz sogar GPS-Tracker eingesetzt werden können sollen, stört Sie also nicht?

GPS-Tracker sind für mich eine Ultima Ratio. Es gibt viele andere Möglichkeiten, die bereits vor einer möglichen Überwachung zum Einsatz kommen, um ein klares Ergebnis zu erhalten – allem voran die medizinischen Abklärungen. Vielfach sind Leute, die betrügen wollen, sehr dreist. Ich persönlich kenne Beispiele aus meiner Zeit als Anwältin und später als Richterin. Deswegen weiss ich: Es braucht entsprechende Mittel, um einen Betrug zu verhindern oder aufzudecken.