Anzeige: Franziska Roth zeigt im April 2018 einen ehemaligen Mitarbeiter an , der einen internen Bericht an die Gesundheitskommission des Grossen Rates weitergeleitet hatte. Der Mann wird später wegen Amtsgeheimnisverletzung verurteilt.

Abfindungen: Heimliche Abgangsentschädigungen an gekündigte Kadermitarbeiter in Roths Departement sorgen für Vorstösse und Debatten im Grossen Rat.

Entmachtung: Am 13. März zieht der Gesamtregierungsrat die Konsequenzen aus der Krise im Departement Gesundheit und Soziales (DGS): Er entzieht Franziska Roth das wichtigste Dossier: das Kantonsspital Aarau. Die Verantwortung dafür wird vorläufig Finanzdirektor Markus Dieth übertragen. Zudem beschliesst der Aargauer Regierungsrat, das DGS von einer externen Firma untersuchen zu lassen. Der Generalsekretär verlässt per sofort das Departement.

SVP-Aussprache: Die Parteispitze der SVP Aargau plant letztes Wochenende eine Aussprache mit Roth. Doch sie kommt nicht und betont in der AZ, dass sie nicht an einen vorzeitigen Rücktritt denke. Nun entscheidet die SVP-Geschäftsleitung voraussichtlich Ende Woche, wie sie ihre Regierungsrätin noch unterstützen kann.

Der Rücktritt: Am 19. Juni 2019 gibt Franziska Roth ihren Rücktritt bekannt. Zitat vom Communiqué ihres Departements zum Rücktritt: "Die Umstände meiner bisherigen Amtszeit haben mich erkennen lassen, dass ich im ganzen System nicht so tätig werden kann, wie ich es mir ursprünglich vorgestellt habe. Ich sehe mich daher beim besten Willen nicht mehr in der Lage, den in mich gesetzten Erwartungen meiner Wählerschaft entsprechen zu können.

Verständnis, Dank und Bedauern: die Stellungnahme von Landammann Urs Hofmann zum Rücktritt von Regierungsrätin Franziska Roth: