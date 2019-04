«Es wird wohl darauf hinauslaufen, dass Frau Roth für den Rest der Amtszeit ihr Geld einzieht und dem Steuerzahler auf der Tasche liegt.» Das sagte Daniel Hölzle, Präsident der Grünen Aargau, nach dem Austritt der umstrittenen Regierungsrätin aus der SVP am Dienstag gegenüber Tele M1. Hölzle hätte einen Rücktritt von Franziska Roth bevorzugt, er geht davon aus, dass die nun parteilose Regierungsrätin sich auch aus finanziellen Gründen gegen diesen Schritt entschieden hat.

Doch wie gross wäre die Einbusse für Roth tatsächlich, wenn sie am Dienstag ihren Rücktritt auf Ende April aus dem Regierungsrat erklärt hätte? Das Jahresgehalt eines Regierungsmitglieds beträgt 300'000 Franken, für vier reguläre Amtsjahre erhält sie also 1,2 Millionen Franken. Wer vor dem Pensionsalter aus dem Regierungsrat ausscheidet, erhält einen Jahreslohn, also 300'000 Franken, als Abgangsentschädigung. Wer beim Abgang bereits 57 Jahre alt ist, bekommt bis zur Pensionierung eine Übergangsrente von bis zu 150'000 Franken pro Jahr. Von dieser Regelung könnte Franziska Roth nicht profitieren, sie ist erst 54-jährig. Nicht entscheidend für die Frage von Abgangsentschädigungen und Übergangsrenten ist, ob jemand zurücktritt oder vom Volk abgewählt wird.