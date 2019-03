Die angeschlagene Aargauer SVP-Regierungsrätin Franziska Roth ist am Donnerstag für eine Krisensitzung nach Bern gereist. Im Bundeshaus traf sie sich mit SVP-Aargau-Präsident und Nationalrat Thomas Burgherr. Auch Albert Rösti, Chef der Schweizer SVP, war beim Treffen dabei, wie der Regionalsender Tele M1 berichtet. Was die drei in der Sitzung besprachen, blieb geheim. Keiner der drei Teilnehmer äusserte sich öffentlich.

Die Aargauer Regierung reagierte am Donnerstag auf die Kritik an der Amtsführung von Gesundheitsdirektorin Roth. Sie hat eine unabhängige, externe Analyse zu Organisation, Führung und Unternehmenskultur in Auftrag gegeben.

Sie entschied zudem, Roth das wichtigste Dossier zu entziehen: Beim geplanten Neubauprojekt des Kantonsspitals Aarau ist vorerst nicht mehr das Gesundheitsdepartement zuständig. Das Finanzdepartement von Markus Dieth übernimmt. Es geht um Investitionen von 700 Millionen Franken. "Der Regierungsrat will herausfinden, was wirklich Sache ist", sagt Landammann Urs Hofmann gegenüber der AZ. (mwa/sda)

Lesen Sie auch: