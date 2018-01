Roth und Siegenthaler sind zwei von 3200 Gästen, die in Wien erwartet werden. Begrüsst wurden sie von einer Eröffnungsfanfare und der österreichischen Hymne. Dresscode für Damen: Grosses bodenlanges Abendkleid oder Uniform. Getanzt wurde bis in die frühen Morgenstunden, Zapfenstreich war um 4 Uhr.

Roth: «Kann mich nicht zweiteilen»

Angesprochen auf ihre Absenz am Regierungsrats-Seminar sagte Franziska Roth am Telefon aus Wien, wo sie am Freitagvormittag gelandet war: Ihr Mann habe die Einladung zum Offiziersball schon vor vielen Monaten erhalten. «Das ist eine einmalige Gelegenheit.» Weil der Anlass in Wien am späten Freitagnachmittag beginne, habe sie entschieden, das Kaderseminar bereits am Donnerstagabend zu verlassen.

«Ich kann mich nicht zweiteilen», so Roth. Sie werde aber die Unterlagen zu den am Freitag behandelten Themen studieren, um über den gleichen Informationsstand wie die Kollegen zu verfügen. Am Freitag standen ein Fachreferat zur Digitalisierungsstrategie des Bundes, Workshops sowie Demonstrationen zur Digitalisierungsbeispielen aus der Praxis auf dem Programm.

Gallati: «Das ist ein Affront»

Die Teilnahme am Seminar sei für die Regierungsräte nicht Pflicht, sagt Regierungssprecher Peter Buri auf Anfrage. Wer nicht teilnehmen könne, brauche keine Entschuldigung. Buri: «Die Regierungsmitglieder nehmen wenn immer möglich am Kaderseminar teil, wenn sie nicht anderweitige Verpflichtungen wahrzunehmen haben.» Der Termin für das Seminar wurde ein Jahr im Voraus bekannt gegeben.