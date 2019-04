Gesundheits- und Sozialdirektorin Franziska Roth (SVP) hat am Sonntagabend eine Einladung an die Medien verschickt – zu einer Medienkonferenz «in eigener Sache». Die Medienkonferenz findet am Dienstag, 11 Uhr, in Aarau statt.

Roth, die vor zweieinhalb Jahren für ihre Partei einen zweiten Regierungssitz erobert hat, steht wegen ihrer Performance als Regierungsrätin unter Druck. Erst recht seit einer sehr kritischen Fraktionserklärung von drei Parteien im Grossen Rat. Und noch mehr, seit ihre eigene Partei ihr im März öffentlich ein Ultimatum gestellt hat.

Gelängen ihr bis im Sommer nicht massive Verbesserungen im Departement, müsse sie zurücktreten, hiess es. Roth machte allerdings sogleich klar, dass sie nicht zurücktreten werde.

Der Aargauer SVP-Präsident Thomas Burgherr erklärte auf Anfrage der AZ, er habe seit mehreren Tagen keinen Kontakt mit Franziska Roth gehabt, und habe keine Kenntnis von der Medienkonferenz.

