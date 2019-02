Das Bezirksgericht Aarau hat Ende 2017 einen im Kanton Aargau tätigen Psychiater wegen sexueller Ausnützung einer Notlage verurteilt. Beim Departement Gesundheit und Soziales (DGS) wurde zuvor eine Aufsichtsbeschwerde eingereicht, weil der Kantonsarzt nach erster Kenntnisgabe des Falls keine Massnahmen ergriffen hatte.

Regierungsrätin Franziska Roth hat sich am Donnerstag mit dem Opfer getroffen und liess sich aus erster Hand über den Fall informieren. „Es hat mich betroffen gemacht, dass die Frau mit ihrem Anliegen mehrmals aufgelaufen ist. Deshalb war es mir wichtig, ihre Seite zu hören“, sagt die Regierungsrätin.

Nach dem Gespräch sei ihr klar gewesen, dass Handlungsbedarf bestehe, wie man in Zukunft mit solchen Fällen und Aufsichtsbeschwerden umgeht. „Im Moment gibt es keine explizite Regelung, dass in einem solchen Fall zum Beispiel beide Seiten angehört werden müssen“, sagt Franziska Roth. In diesem Fall hatte das DGS nur mit dem Psychiater, also dem Beschuldigten, gesprochen und die Frau, das Opfer, nie befragt.