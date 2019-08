Im Gegensatz zu ihrem Rücktritt aus dem Regierungsrat ist es ein leiser Abgang. Dass die ehemalige Regierungsrätin und SVP-Politikerin Franziska Roth vor hatte, aus dem Kanton weg zu ziehen, wurde nie offiziell verkündet. Auch nicht innerhalb der SVP.

Tele M1 konnte jedoch filmen, wie eine Zürcher Zügelfirma das Hab und Gut der Alt-Gesundheitsdirektorin in einem Lastwagen einlädt. Sie war seit knapp zwei Jahren in einer Penthouse-Wohnung an der Bernerstrasse in Rothrist wohnhaft.

SVP Alt-Grossrat Kurt Rüegger aus Rothrist bestätigt, dass über den Wegzug zwar nie klar kommuniziert wurde, dass man aber davon sprach: «Ich habe das von Parteikollegen irgendwie mitbekommen. Aber offiziell hat sich niemand verabschiedet.» Andere SVP-Mitglieder wollen wissen, dass Franziska Roth nach Zürich zieht.

Die Regierung äussert sich nicht. Seit ihrem Rücktritt im Juni ist Franziska Roth nicht mehr verpflichtet, im Kanton ansässig zu sein. Damit ist die Sache für die Regierung, aber auch für die SVP abgeschlossen: «In Rothrist verlieren wir eine Steuerzahlerin. Aber jeder und jede kann sich dort niederlassen, wo er oder sie will. Da muss man sich auch nicht bei uns abmelden», sagt Kurt Rüegger.

Franziska Roth wollte sich zu ihrem Wegzug nicht äussern. Wo genau sie sich niederlässt, wird aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht verraten. (Tele M1/jod)

