«Neger, Tschingg, Asylant»

Erst als er sich per Mail bei der damaligen grünen Regierungsrätin Susanne Hochuli meldete, wurden die Vorwürfe untersucht. Die Ergebnisse der Untersuchung, die von Generalsekretär Stephan Campi geführt wurde, sind in einer Präsentation zusammengefasst. Diese liess Baumgartner der «WOZ» zukommen, die daraus zitierte. Bei der Befragung habe sich gezeigt, dass «Ausdrücke wie ‹Neger›, ‹Tschingg› oder ‹Asylant› unter den Kollegen des Nachtdienstes häufig benutzt werden», ist in jenem Artikel nachzulesen. Zudem herrsche im Team ein «rauer und respektloser Umgang». Doch es habe keine rassistischen Äusserungen gegenüber Asylbewerbern gegeben, hielt Campi in der Präsentation fest. Und die erwähnten «menschenverachtenden Äusserungen» seien nicht strafbar, «da sie nicht in der Öffentlichkeit gemacht wurden».

Campi, inzwischen nicht mehr Generalsekretär im Gesundheits- und Sozialdepartement, verlangte von den Asylbetreuern im Nachtdienst, auf «Diffamierungen und Gifteleien» zu verzichten. Die bisherigen Vorgänge seien ein «Kindergarten», hielt der Generalsekretär damals fest und forderte die Mitarbeiter zur «Rückkehr zum Normalbetrieb» auf.