«Fragile» Fast 38'000 Franken bei Spendenlauf für Menschen mit Hirnverletzung gesammelt Bei dem von Fragile Suisse, der schweizerische Behinderten- und Patientenorganisation für Menschen mit Hirnverletzung, organisierten Spendenlauf wurden über 550 Kilometer erlaufen.

Knapp 60 Läuferinnen und Läufer drehten am Samstag ihre Runden. zvg

Die jüngste Läuferin war etwa zwei Jahre alt, die am Samstag im Leichtathletikstadion Schachen in Aarau ihre Runde drehte. Die ältesten dürften wohl bereits im Pensionsalter gewesen sein. So schreibt es die Behinderten- und Patientenorganisation für Menschen mit Hirnverletzung Fragile Suisse in einer Mitteilung. Insgesamt gingen bei dem gemeinsam mit dem Regionalverband Fragile Aargau/Solothurn Ost durchgeführten ersten Spendenlauf 59 Läuferinnen und Läufer an den Start.

Eine Teilnehmerin legte ihre Runden im Rollstuhl zurück, ein Läufer mit Sehbehinderung lief zusammen mit seinem Blindenführhund. «Wir möchten etwas zurückgeben, denn es kann uns alle treffen», lässt sich eine Läuferin in der Mitteilung zitieren. Sie ist teil einer 17-köpfigen Gruppe, die gemeinsam für eine betroffene Freundin gelaufen ist. Diese wurde vor etwa drei Jahren von einem Auto angefahren und hatte ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten.

Insgesamt wurden 1394 Runden gelaufen, was 557,6 Kilometern und fast 38'000 Franken entspricht. Nach allen Abzügen werde die Spendensumme die Angebote von Fragile Aargau/Solothurn Ost und Fragile Suisse fliessen. Diese richten sich an Menschen mit Hirnverletzung und ihre Angehörigen und beinhalten Dienstleistungen wie kostenlose Sozialberatung, Begleitetes Wohnen, Freizeitkurse und Selbsthilfegruppen. (phh)