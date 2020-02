Fragen zur Steuererklärung? Unsere beiden Experten liefern Ihnen ab 10 Uhr Antworten

In diesen Tagen sind 400000 Steuererklärungsformulare für 2019 in die Aargauer Haushaltungen geflattert. Beim Ausfüllen stellen sich oft schwierige Fragen: Welche Berufsnebenkosten werden akzeptiert? Wann kann ich für den Arbeitsweg die Autokosten geltend machen, wann nur ein Abonnement des öffentlichen Verkehrs? Abgesehen von Ihren normalen Telefonspesen entstehen Ihnen beim Anruf auf unsere Hotline keine Kosten. Rufen Sie an. Und haben Sie bitte Geduld, wenn Sie nicht sofort durchkommen. (mku)

AZ-Telefonhotline Heute Donnerstag, 27. Februar, von 10 bis 12 Uhr morgens unter der Nummer 058 200 50 23.