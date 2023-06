Fragen und Antworten Ohne Helm? Unter 16? Auf dem Trottoir? Was auf dem E-Scooter erlaubt ist – und was nicht Zuletzt kam es im Kanton Aargau zu mehreren schweren Unfällen mit E-Scootern. Nehmen diese zu? Und welche Regeln gelten für E-Trottinetts überhaupt. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Bei Jugendlichen beliebt: E-Scooter. Symbolbild: Shutterstock

Freitagmittag, 2. Juni 2023: Eine 13-Jährige auf einem E-Trottinett kollidiert in Villnachern frontal mit einem Auto. Sie wird schwer verletzt in ein Spital geflogen.

Dienstagnachmittag, 9. Mai 2023: Ein 14-Jähriger auf einem E-Scooter in Oberkulm will einen Bahnübergang der Wynental- und Suhrentalbahn überqueren, missachtet das Blinklicht, wird vom Zug erfasst und mitgeschleift. Auch er wird in kritischem Zustand ins Spital geflogen.

Donnerstagnachmittag, 28. April 2023: Ein 48-Jähriger auf einem E-Scooter verliert in Brugg die Kontrolle über sein Gefährt. Der Mann verletzt sich beim Selbstunfall schwer und wird ins Spital gebracht. Er trug keinen Helm.

Drei schwere Unfälle innert kurzer Zeit. Häufen sich die Unfälle im Kanton Aargau?

Dies mit Ja zu beantworten, wäre zu einfach. Bernhard Graser, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau, spricht von «glücklicherweise wenigen Unfällen» im Kanton. Er verweist auf die Unfallstatistiken des Kantons. 2022 kam es zu 34 Unfällen mit sogenannten Trendfahrzeugen, bei denen sieben Personen schwer verletzt wurden. Im Vorjahr waren es noch 22 Unfälle, bei denen es fünf Schwerverletzte gab. Zum Vergleich: mit dem Velo oder E-Bike verunfallten 2022 98 Personen schwer, mit dem Motorrad waren es 47, mit dem Auto 39.

Gibt es bestimmte Unfallmuster?

Vielfach handle es sich um Selbstunfälle, sagt Graser. E-Trottis seien mit ihren kleinen Rädern tendenziell instabile Fahrzeuge. «Ein Schlagloch oder eine Unachtsamkeit genügen, man gerät aus dem Gleichgewicht und stürzt.» Trage man keinen Helm, so bestehe durch ein gewisses Verletzungsrisiko, so Graser. Insofern ist der Sturz des 48-Jährigen in Brugg ein durchaus typischer Unfall. In Grossstädten kommen es regelmässig zu Unfällen von Betrunkenen, die nach dem Ausgang auf E-Trottis nach Hause rollen. Im Aargau sei dies noch kein Problem, meint Graser. Der Grund: Leih-Systeme fehlen. Als weiteres typisches Unfallmuster nennt Graser Kollisionen mit Fussgängern auf Trottoirs.

Welche Regeln gelten für E-Trottinetts?

Grundsätzlich dieselben wie fürs Velo, wie die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) darlegt. Somit gilt: Trottoirs sind für E-Scooter-Fahrerinnen und -Fahrer tabu. Und falls vorhanden, müssen Radstreifen oder Radwege befahren werden. Ein Helm ist nicht erforderlich. Ebenso kein Nummernschild. Weiter gilt: Wer ohne Führerschein mit einem E-Trotti fahren will, muss älter als 16 sein. 14- bis 16-Jährige brauchen einen Führerschein der Kategorie M, umgangssprachlich die Töffli-Prüfung, wie ein Infoblatt des Bundesamts für Verkehr zeigt.

Übrigens: Die Töffli-Prüfung wäre auch obligatorisch, wenn eine 14-Jährige beispielsweise mit einem motorisierten Rollstuhl ihres gebrechlichen Grossvaters fahren wollte.

Wissen 14-Jährige überhaupt, dass die Töffli-Prüfung für das Fahren eines E-Trottis notwendig wäre?

Richard Spathelf, Leiter des Strassenverkehrsamtes ad interim, bezweifelt dies. «Ich bin unsicher, ob dieses Wissen vorhanden ist.» In der Verantwortung sieht er aber ohnehin mehr die Eltern, welche ihren Kindern die Gefährte kaufen. Kommt hinzu: E-Scooter dürften vielfach online gekauft werden, wobei Hinweise auf die Alterslimite in aller Regel fehlen. Waren es 2020 noch rund 1300 Jugendliche, welche die Töffli-Prüfung bestanden, so schwanken die Zahlen seit 2021 zwischen 1500 und 1600. Ob dies alleine auf den E-Scooter-Boom zurückzuführen ist, bezweifelt Spathelf hingegen.

Das E-Trottinett des 48-Jährigen in Brugg hatte eine Höchstgeschwindigkeit von 55 Stundenkilometern. Ist das überhaupt erlaubt?

Jein. Es wäre nur erlaubt, wenn der 48-Jährige auf einer Privatstrasse unterwegs gewesen wäre. Auf öffentlichen Strassen sind solche Gefährte hingegen nicht erlaubt, worauf einige Online-Verkäufer in der Regel auch hinweisen würden, wie Graser sagt. Doch was gilt als Privatstrasse? «Im Prinzip sind dies nur klar abgegrenzte Bereiche, die öffentlich nicht zugänglich sind», sagt Graser. Ein Fabrikgelände am Wochenende somit nicht, eine Tiefgarage mit Badge-Zugang hingegen schon.

Immer wieder zieht die Polizei schweizweit solche Gefährte aus dem Verkehr. Im vergangenen Sommer beschlagnahmte die Stadtpolizei St.Gallen etwa ein E-Trotti, das fast 100 Stundenkilometer schnell war. Und solche Turbo-Trottis sind teuer. Eine rasche Google-Suche führt zu einem schwarz-glänzenden E-Scooter mit silbriger Bremsscheibe. Kosten: 1990 Franken. Ein teurer Spass, den man in der Regel kaum benützen kann.