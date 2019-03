Silas Rohner: Sie müssen die Erbschaft in der Steuererklärung 2018 deklarieren. Denn entscheidend ist, wann Sie den Rechtsanspruch auf das Vermögen erworben haben. Der Eigenmietwert wird hingegen anteilsmässig berücksichtigt und hängt davon ab, wie die Liegenschaft genutzt wurde. Falls Verkaufs- oder Vermietungsbestrebungen bestanden, findet keine Besteuerung des Eigenmietwertes statt

Meine Schwiegermutter verstarb letzten Frühling. Wir erbten eine Liegenschaft. Das ist jetzt auch im Grundbuch eingetragen. Muss ich das jetzt in der Steuererklärung 2018 oder erst 2019 angeben? Und wie ist das mit dem Eigenmietwert?

Lukas Kretz: Abzugsfähig sind die Sachversicherungen für das Haus, wie Brand-, Wasserschaden-, Glas-, Haushaftpflicht und die Erdbebenversicherung. Nicht abzugsfähig sind indessen die Hausrat- und die private Haftpflichtversicherung. Diese gelten als Lebenshaltungskosten. In Abzug bringen können Sie auch Serviceverträge zum Beispiel für ihre Waschmaschine und/oder Ihre Heizung.

Silas Rohner: Bei einer Erbschaft haben Sie die Möglichkeit, nicht deklarierte Vermögenswerte aufgrund der Erbschafts-Inventaraufnahme offenzulegen. Dabei werden die Steuern der vergangenen drei Jahre nachbesteuert. Es fällt jedoch keine Busse an.

Der Mann einer Nachbarin ist verstorben. Jetzt ist ein nie deklariertes, grösseres Konto aufgetaucht. Was soll meine Nachbarin tun?

Wer die Frist 31. März für die Abgabe der Steuererklärung nicht einhalten kann, muss bis 31. März eine begründete Fristerstreckung bis 30. Juni (oder auch bis 31. Oktober) beantragen. Das ist kostenlos. Wenn Sie die Steuererklärung ohne Fristerstreckung bis Ende Juni nicht abgeben haben, wird für die Mahnung neu eine Gebühr von 35 Franken fällig. Eine spätere zweite Mahnung würde dann bereits 50 Franken kosten. Diese Mahngebühren wurden neu eingeführt. Die Fristerstreckung kann man auch übers Internet beantragen. Die Adresse lautet: www.ag.ch/efristertreckung . Dafür benötigt man den persönlichen Code. Der ist auf dem Steuererklärungsbogen in der Mitte auf Seite 1 aufgedruckt. (AZ)

Unser Sohn studiert, ist ausgezogen, hat studienbegleitend einen 60-Prozent-Job. Wir müssen ihn aber weiter unterstützen. Können wir das abziehen?

Lukas Kretz: Für volljährige in Ausbildung stehende Kinder, für dessen Unterhalt der Steuerpflichtige zur Hauptsache aufkommt, kann der Kinderabzug von 11 000 Franken geltend gemacht werden . In Ihrem Fall ist es aber aufgrund der Erwerbstätigkeit ihres Sohnes fraglich, ob sie noch zur Hauptsache für das Kind aufkommen. Falls nicht, kann kein Abzug berücksichtigt werden. Alternativ wäre zu prüfen, ob der Unterstützungsabzug von 2400 Franken auf kantonaler und von 6500 Franken auf nationaler Ebene geltend gemacht werden kann. Ihr Sohn muss die von ihnen erhaltene Unterstützungsleistungen nicht als Einkommen versteuern.

Ich habe eine selbstbewohnte Eigentumswohnung, und eine, die ich vermiete. Welche Nebenkosten kann ich da abziehen?

Lukas Kretz: Beim selbstbewohnten Eigentum können Sie die allfällige Verwaltungskosten und Einzahlungen in einen Erneuerungsfonds abziehen. Heizung, Strom, Wasser etc. gehören aber zu ihren Lebenshaltungskosten, die Sie selbst tragen müssen. Sofern bei der vermieteten Wohnung die Bruttomieterträge deklarieren, können sie alle Nebenkosten abziehen, also Wasser, Kanalisation, Strom, Heizung, Reparaturen usw.

Muss ich meine Bankbelege der Steuererklärung beilegen?

Silas Rohner: Ja, damit das Steueramt Ihr Vermögen und allfällige Erträge verifizieren kann.

Ich habe mehrere Liegenschaften, mit sehr unterschiedlichen Einnahmen und Kosten. Muss ich jetzt überall entweder die effektiven oder Pauschalkosten abziehen?

Silas Rohner: Nein, Sie haben bei jeder Liegenschaft das Wahlrecht. Wenn bei einer Liegenschaft die Unterhaltskosten sehr tief sind, können Sie dafür den Pauschalabzug geltend machen. Bei einer anderen Liegenschaft mit sehr hohen Kosten können Sie die effektiven Unterhalts-/Erneuerungskosten abziehen. Die müssen Sie natürlich belegen.

Ich habe auf dem Dach meines älteren Hauses eine Photovoltaik-Anlage installieren lassen. Steigt jetzt der Steuerwert und muss ich mehr Eigenmietwert zahlen?

Lukas Kretz: Nein, die Installation der Anlage hat in der Regel keinen Einfluss auf den Steuerwert. Sie können die Baukosten der Anlage aber vollumfänglich steuerlich beim Liegenschaftsunterhalt abziehen, da es sich um eine Investition in Energiesparmassnahmen handelt. Auch die Dachsanierung, im gleichen Umfang, ist voll abzugsfähig.