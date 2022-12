Fragen an die Kantonspolizei «Kann ein E-Bike geblitzt werden?» – das wollten unsere Leserinnen und Leser wissen In einer Serie stellt die AZ der Kantonspolizei Aargau Fragen, die in der Bevölkerung immer wieder heiss diskutiert werden. Im letzten Teil haben wir die Fragen unserer Leserinnen und Leser weitergeleitet.

Einige unserer Leserinnen und Leser haben die Möglichkeit genutzt, sich im Rahmen unserer Serie «Fragen an die Kapo» bei der Kantonspolizei zu erkundigen. So berichtet Eduardo Gisel, er fahre ein E-Bike mit gelbem Nummernschild und nutze dieses auch für seinen Arbeitsweg. «Ich halte mich wo möglich immer an die Radwege, zudem ich als E-Bikefahrer mich ja auf den signalisierten Radwegen halten muss.»

Er nutze auch die offiziellen Radrouten, um dem Autoverkehr auszuweichen. «Aber ich treffe auf diesen Routen immer wieder auf Abschnitte mit dem ‹Verbot für Auto, Motorrad und Mofas› und nach meiner Interpretation darf ich da nur ohne motorisierte Hilfe durchfahren», erklärt Gisel und fragt: «Ist da meine Interpretation richtig?»

Ja, erklärt Bernhard Graser, Mediensprecher der Kantonspolizei: «Ein schnelles E-Bike ist einem Motorfahrrad gleichgestellt.» Eine Durchfahrt bei «Verbot für Motorfahrräder» sei deshalb nur bei einem abgeschalteten Motor zulässig. «Obligatorisch ist die Benutzung von Radwegen und Radstreifen.»

Zu schnell in der 30er-Zone – werden E-Bikes gebüsst?

Um Fahrräder dreht sich auch die zweite Leserfrage. «Wie verhält es sich mit Velofahrern, die in einer 30er-Zone mit stark übersetzter Geschwindigkeit fahren, zum Beispiel wenn es bergab geht?», will Werner Borner wissen. Dies beobachte er etwa am Weisserweg in Erlinsbach. Dieser mündet dazu noch in einen Rechtsvortritt, der oft missachtet werde.

Kann ein Velofahrer gebüsst werden, wenn er zu schnell durch die 30er-Zone fährt? «Signalisierte Höchstgeschwindigkeiten galten bislang weder für Velos noch für E-Bikes explizit», erklärt Graser. «Bei einem Unfall wird aber geprüft, ob die Geschwindigkeit angemessen war.»

Doch es gibt eine Änderung: Seit dem 1. April 2022 können Fahrerinnen und Fahrer von Elektrovelos mit 30 Franken gebüsst werden, wenn sie zu schnell fahren, beispielsweise in einer Begegnungs- oder einer Tempo-30-Zone. «Dies gilt unabhängig davon, ob am E-Bike ein Tacho montiert ist oder nicht», macht Graser klar. Bezüglich Rechtsvortritt macht er klar: «Das Vortrittsrecht muss auch von Fahrradlenkenden eingehalten werden.»

Wie teuer wird das unerlaubte Benutzen eines Behindertenparkplatzes?

Unsere letzte Leserfrage dreht sich um Behindertenparkplätze. «Auf einem Parkplatz, der für Menschen mit Behinderung gekennzeichnet ist, muss man ja, soweit ich weiss, eine entsprechende Plakette am Auto anbringen, damit man ihn benutzen darf», schreibt uns Bea Müller. Sie möchte wissen, was für eine Strafe droht, wenn ein Mensch ohne Beeinträchtigung da parkiert. Und weiter: «Bekommt jemand, der zwar eine Behinderung hat, aber einfach die Plakette vergessen hat, auch eine Busse?»

«Das unberechtigte Parkieren auf einem für Gehbehinderte reservierten Parkfeld kann mit einer Busse von 120 Franken geahndet werden», schreibt uns Graser. «Die Polizei muss sich dabei auf die hinterlegte Parkkarte für Behinderte verlassen können.»