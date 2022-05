Forstwirtschaft Unterschiedliche Ansprüche an den Wald: Für die Aargauer Förster wird der Spagat immer schwieriger Wie der Wald dereinst aussehen wird, weiss Christoph Schmid, der Präsident des Aargauischen Försterverbandes, nicht. Weil der Wald aber immer mehr in den Fokus rückt, werde es vermehrt zur Aufgabe des Försters gehören, mit Menschen zu reden und alle Ansprüche aufzunehmen.

Christoph Schmid, der Präsident des Aargauischen Försterverbandes, zeigt an der Generalversammlung eine Stammscheibe mit unflätigen Botschaften. Louis Probst

«Plötzlich hat der Wald einen anderen Stellenwert erhalten», stellte Christoph Schmid, der Präsident des Aargauischen Försterverbandes, an der Generalversammlung in Reinach fest. «Der Wald rückt stets mehr in den Fokus. Auch die Politik hat den Wald entdeckt.» Zum Job des Försters werde es daher vermehrt gehören, mit Menschen zu reden und alle Ansprüche, die an den Wald gestellt werden, aufzunehmen.

Förster brauchen einen breiten Rücken

«Es sind unterschiedliche Ansprüche, mit denen wir umgehen müssen», so Christoph Schmid. «Dieser Spagat wird für die Förster immer schwieriger. Förster sind Macher. Sie machen und bewegen etwas. Dabei sind sie sich bewusst, dass es immer einen breiten Rücken braucht.»

Gewissermassen zur Illustration zeigte er, wie er sagte, zwei «Postkarten» in der Form von Stammscheiben mit höchst unflätigen Botschaften, die in seinem Revier auf dem Mutschellen an gefällte Baumstämme gesprayt worden waren. «Ich weiss auch nicht, wie der Wald dereinst aussehen wird», räumte er ein.

«Was ich aber weiss, ist, dass wir Förster nicht alle zwei Jahre einen neuen Wald pflanzen können, der allen Ansprüchen genügen kann.»

Sein trotz allem tröstliches Fazit: «Die Ansprüche ändern sich – der Wald aber bleibt.»

Ausbildung ist eine zentrale Aufgabe der Förster

Das vergangene Jahr sei vor allem im Bereich der Ausbildung herausfordernd gewesen, betonte er. Denn im Aargau ist der Försterverband für die Ausbildung der Forstwarte zuständig. Unter den aktuellen Themen erwähnte er die Überarbeitung von Massnahmenplänen. Dabei werde der Försterverband versuchen, seine Anliegen einzubringen.

Christoph Schmid wies aber auch auf die grosse Belastung des Forstpersonals und den Fachkräftemangel hin.

«Es gibt viele Ansprüche, aber wenig Leute.»

Das werden man anschauen. «Gutes Personal ist unser grösstes Kapital. Wir setzen uns für eine attraktive Berufsausbildung ein. Man muss den Lernenden aber auch Perspektiven für das spätere Berufsleben aufzeigen. Die Situation hat sich zwar verbessert. Aber wir müssen dranbleiben.» Ein Thema sei auch die politische Vertretung der Forstwirtschaft im Grossen Rat.

Wie Micha Plüss, der Ausbildungsverantwortliche im Försterverband, erklärte, absolvieren gegenwärtig 76 Lernende, unter ihnen eine Frau, die dreijährige Forstwartlehre.

Personelle Wechsel im Vorstand des Verbandes

Wegen beruflicher Belastung gibt Micha Plüss nach vier Jahren sein Amt ab. Zu seinem Nachfolger hat der Vorstand Linus Staubli (Muri) erkoren. Er hat die Försterschule Lyss absolviert und führt mit der WaldFokus eine eigene Firma im Bereich Forstmanagement. Zudem wirkt er als Instruktor und Kursleiter bei Wald Schweiz und unterrichtet am Berufsbildungszentrum Hohenrain (LU) Waldbau für Landwirte.

Bereits angetreten hat sein neues Amt als Chefexperte Markus Dietiker. Er folgt auf Roger Wirz, der an der Versammlung verabschiedet wurde. Markus Dietiker arbeitet im Forstbetrieb Lenzia der Stadt Lenzburg, wirkt als Instruktor bei Wald Schweiz und führt einen kleinen Landwirtschaftsbetrieb. Markus Steiner orientierte über das Weiterbildungsangebot des Försterverbands, das über die Aargauer Kantonsgrenzen hinaus auf grosses Interesse stösst.

Bruno Rudolf überbrachte die Grüsse des Gemeinderates Reinach und dankte dabei Ueli Wanderon, der nach 36 Jahren als Revierförster im Forstbetrieb Aargau Süd in den Ruhestand getreten ist.

Vreni Friker, die Präsidentin von Wald Aargau, informierte über den Jubiläumsanlass «Aargauer Waldtage» und warb für personellen Support. Gerhard Wenzinger, Konrektor BWZ Brugg, stellte die neuen Lehrpersonen Nathalie Thomé und Manuel Walder vor, die zusammen mit ihm die Forstwartlernenden an der Berufsschule unterrichten.

Fabian Dietiker, Leiter Abteilung Wald beim Kanton, überbrachte die Grüsse von Regierungsrat Stephan Attiger und wies auf das Anhörungsverfahren zur Überarbeitung des Waldgesetzes hin.