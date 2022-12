Forderung 53 Grossratsmitglieder verlangen kantonale Medienförderung – Regierung sagt Nein und will auf den Bund warten Nach dem Nein zum Mediengesetz fordern mehr als 50 Grossrätinnen und Grossräte eine kantonale Vorlage. Der Regierungsrat will das Anliegen nur als unverbindliches Postulat entgegennehmen – zu viel sei in Bundesbern noch unklar.

Nach dem klaren Nein zum nationalen Mediengesetz fordern Grossratsmitglieder im Aargau eine kantonale Förderung. Christian Beutler / Keystone

Mehr als 60 Prozent der Aargauer Stimmenden lehnten am 13. Februar das nationale Mediengesetz ab. Die Vorlage hätte mehr finanzielle Unterstützung für Medien ermöglicht. Nach dem Nein, das im Aargau klarer ausfiel als im Schweizer Schnitt, reichten mehrere Grossrätinnen und Grossräte eine Motion für ein kantonales Mediengesetz ein. Der Vorstoss, den Colette Basler (SP) als Sprecherin vertritt, soll eine Förderung der Medien ermöglichen.

Unterstützung könnte es künftig für Anbieter geben, «die zur vielfältigen, unabhängigen und qualitativ hochstehenden Berichterstattung zu kantonalen, regionalen und kommunalen Themen mit politischer und gesellschaftlicher Relevanz beitragen», wie es im Vorstoss heisst. Um die Presse- und Medienfreiheit zu garantieren, müsse eine Einmischung in die journalistische Unabhängigkeit ausgeschlossen werden.

SP-Grossrätin Colette Basler vertritt den Vorstoss für ein kantonales Mediengesetz als Sprecherin. Alex Spichale

Das Gesetz soll nach dem Willen der 53 Ratsmitglieder, die den Vorstoss unterschrieben, die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit politisch und gesellschaftlich relevanten Informationen sicherstellen. Zudem soll es die Vielfalt und Unabhängigkeit des Medienangebotes und der -dienstleister im Aargau und in seinen Regionen stärken. Ein Aargauer Mediengesetz sei auch in der Kantonsverfassung vorgesehen, heisst es im Vorstoss.

Regierungsrat will auf Entscheide aus Bern warten

Die Aargauer Regierung lehnt die Motion ab, aus ihrer Sicht sind nach dem Nein zum schweizweiten Mediengesetz zu viele Fragen auf nationaler Ebene offen, um innert der nächsten zwei, drei Jahre die Ausarbeitung eines kantonalen Mediengesetzes in Angriff nehmen zu können. Allfällige kantonale Massnahmen und Instrumente zur Medienförderung müssten zwingend auf die nationale Politik abgestimmt werden.

Der Regierungsrat ist aber bereit, die Frage erneut zu prüfen, wenn auf Bundesebene die Voraussetzungen geschaffen sind. Er will den Vorstoss als weniger verbindliches Postulat entgegennehmen und gleichzeitig abschreiben. Dies, weil nicht absehbar sei, wann gesicherte Informationen und Grundlagen «zur Ausgestaltung einer allfällig ausgebauten indirekten oder direkten Medienförderung des Bundes vorliegen werden.»

Motionärinnen und Motionäre bedauern Ablehnung der Regierung

In einer Mitteilung bedauern die Motionärinnen und Motionäre, dass der Regierungsrat die Verbindlichkeit des Vorstosses ablehnt. Sie hoffen, dass ihn der Grosse Rat morgen Dienstag als Postulat überweist «und dem Verfassungsauftrag somit einen Schritt näherkommt». In einem Land der direkten Demokratie sei es unabdingbar, «dass Diversität abgebildet wird und sich die Bevölkerung selbst ein Bild über die Geschehnisse in den Regionen machen kann.»

Dieses Bild solle weder von Konzernen noch von Ideologien geprägt werden, welche sogenannte «Gratisblättchen» dominieren. Dies sei aber nur möglich, wenn genügend Ressourcen für qualitativ guten und unabhängigen Journalismus zur Verfügung stehen, heisst es in der Mitteilung weiter.