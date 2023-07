Fluss-Serie (3/5) Fliegenfischer Robert Burkhard: «Ich sehe mich als Anwalt für die Fische» Bild: Mathias Förster Die Leidenschaft fürs Fischen hat den Aargauer schon früh gepackt, mittlerweile gibt er die Fliegenfisch-Technik in Kursen weiter. Wir haben ihn begleitet und zeigen, warum es viel Fingerspitzengefühl braucht, warum das Imitieren des Köders so wichtig ist und warum Fische nach dem Fang wieder freigelassen werden.

Nach einem Tag tot. Auf die meisten Eintagsfliegen trifft das zu. Und sonst? Selten betrachtet man sie genauer. Ausser, man ist Fliegenfischer und will sie nachahmen, um den perfekten Köder zu binden. Robert Burkhard hat sie fotografiert, die Eintagsfliegen, wie sie an der Wigger in Aarburg vorkommen. Damit er die Bachforelle oder den Alet überlisten kann.

Einen beigen und einen olivfarbenen Faden wird er benutzen, um den Köder – die Fliege – auf einen passenden Haken zu binden. Für den Strengelbacher gehört das Binden des Köders zum Fischen dazu. Eine Fliege zu kaufen, kommt für ihn nicht in die Tüte. Zu Hause besitzt er diverses Material dafür – seinen Schatz, wie er es nennt. Schön sortiert in kleinen Schubladen, die an einen Apothekerschrank erinnern.

Es gibt Federn, gefärbt oder nicht, diverse Fäden, Haare, Fell oder dünne glitzernde Kunststoffbändeli, eine Art Lametta. Und dazu Pinzetten, Spindeln, Nadeln, Scheren, Rasierklingen und Leim. Hier bindet er am Abend Fliegen. Es entspannt ihn und weckt in ihm die volle Leidenschaft fürs Fischen.

Fliegenbinden für Anfänger: Robert Burkhard hat uns Tipps und Tricks gegeben. Video: Nicole Caola

Die Rippung ist der Schlüsselreiz

Sein Ansporn: «Ich will versuchen, mit der perfekten Fliege den Fisch zu überlisten, mit etwas, was ich von der Natur abgeschaut habe.» Für ihn gibt es zwei Arten, die Fliegen herzustellen, entweder impressionalistisch oder naturalistisch. «Ich zähle mich zu der ersten Gruppe», sagt er. Die Eintagsfliege an der Wigger bindet er mit einem beigen Faden nach, der den Körper bildet. Er wickelt ihn auf den Haken. Es braucht viel Fingerspitzengefühl und eine ruhige Hand.

9 Bilder 9 Bilder Robert Burkhard besitzt viele verschiedene Materialien zum Binden eines Köders. Bild: Mathias Förster

Mit einem olivfarbenen Faden imitiert er die typische Rippung der Wigger-Eintagsfliege. Burkhard ist überzeugt, dass diese Rippung wichtig ist: «Es braucht gewisse Schlüsselreize, damit der Fisch einen Trigger hat zum Anbeissen.» Dazu kommen ein wenig Hasenfell und Haare für den Brustkorb sowie Entenbürzelfedern. Diese haben einen hohen Fettanteil und lassen die Fliege gut auf dem Wasser schwimmen.

Dann bindet der 62-Jährige noch gelb gefärbte Federn dazu. «Ich muss einen Kompromiss machen. Natürlich hat die Fliege keine gelben Flügel, aber ich muss den Köder auf weite Distanz sehen können auf dem Wasser.» Den restlichen Faden malt er mit wasserfestem Filzstift schwarz an und wickelt ihn auf, so imitiert er den Kopf des Insekts. Dann frisiert er die Fliege noch, schliesslich müssen die Flügel richtig sitzen.

Mit einem Bein immer auch Fischereiaufseher

Der Hoffnungsträger für den Angelausflug ist parat. Robert Burkhard geht heute an die Wigger fischen, dort besitzt er mit der Interessengemeinschaft Pro River ein Patent und ist gleichzeitig auch Fischereiaufseher. «Wenn ich unterwegs bin, bin ich immer mit einem Bein Fischereiaufseher», sagt er. Immer wieder gebe es «Schwarzfischer» oder Anstösser die ohne Bewilligung Wasser abpumpen. Dazu kontrolliert er, ob auf Baustellen Betonwasser in die Bäche geleitet wird – auch Gülle und Öl können für die Fische schnell problematisch werden.

Heute geht’s an die Wigger bei der Kläranlage in Aarburg. Die Autobahn ist von hier gut zu hören, auch Züge donnern ab und zu über die Brücke. Die Fische sind sich also einen gewissen Lärmpegel gewohnt. Auf dem Parkplatz zieht sich Burkhard um, montiert wasserdichte Wathosen, Schuhe mit Spikes und eine Bauchtasche mit allen wichtigen Utensilien. Dazu eine polarisierende Sonnenbrille, damit sieht man die Fische im Wasser besser. Auch die Autorin bekommt eine Ausrüstung. Er setzt die vierteilige Rute aus Karbon zusammen.

Er fädelt die dicke Schnur ein. Sie muss ein gewisses Gewicht haben, weil die Fliege selbst sehr leicht ist. Dann bindet er einen dünnen Faden an, das sogenannte Vorfach. «Je dünner der Faden, desto grösser die Chance, dass der Fisch nicht misstrauisch wird.» Das Vorfach schmiert er mit «Mud» ein, einem Entfetter, der das Sinkverhalten und die Lichtreflexe beeinflusst. Dann bindet er die Fliege an, den restlichen Faden schneidet er mit einem Schnurklipser, den er um den Hals gebunden hat, ab.

Robert Burkhard erklärt der AZ-Autorin die Grundtechnik vom Fliegenfischen. Video: Nicole Caola

Seit 50 Jahren am Fischen

Mit zwölf Jahren wurde Robert Burkhard mit dem Fischer-Virus infiziert. Er war mit einem Freund am Sempachersee und fing vom Steg aus seinen ersten Fisch. Seit diesem Erfolgserlebnis fischt er, zuerst viel an der Aare, dann auch an der Wigger. Vor allem an Fliessgewässern. Hier seien die Situationen immer anders, die Natur in stetiger Bewegung.

Seine zwei Töchter konnte er nicht begeistern fürs Fischen, seine Frau begleitet ihn ab und zu. Vor allem aber ist es sein Hobby. In den Sommerferien – er arbeitet als Berufsschullehrer für Motorradtechnik – geht er nach Norwegen und Kanada und fischt Lachse, die er geräuchert nach Hause nimmt.

Der erste Fisch ist im Netz. Bild: Mathias Förster/CH Media

Burkhard steht nun knietief in der vor einigen Jahren renaturierten Wigger und wirft seine Fliege aus, sie tanzt übers Wasser und bleibt liegen. Es dauert keine zwei Sekunden und der erste Alet beisst an. «Kaum zu glauben. Eigentlich sind die Bedingungen momentan mit Mittagssonne, tiefem Wasserstand und warmen Temperaturen nicht ideal», sagt Burkhard. Vorsichtig löst er den Fisch vom Haken, der keinen Wiederhaken haben darf, und lässt den Alet wieder frei. Die vor einer Stunde selbst gebunden Fliege hat funktioniert.

«Catch & Release» heisst diese Methode, fangen und wieder freilassen. Sie ist in der Schweiz aus Tierschutzgründen verboten. Der gefangene Alet hatte das sinnvolle Mindestfangmass von rund 28 cm jedoch nicht erreicht, er war noch zu klein. Wäre er zu gross, wäre es wahrscheinlich ein laichstarker, für den Bestand sehr wertvoller Fisch und könnte auch wieder freigelassen werden.

Es gibt einiges zu beachten, damit die Befischung für den Fischbestand nicht schädlich ist. Burkhard meint «eine sinnvolle gezielte Entnahme ist der Schlüssel». Das Silikon-Netz ist Vorschrift und macht der Fischhaut nichts, die Hände müssen vorgekühlt werden, damit die Fischhaut keinen Schaden nimmt. Zudem dringe der feine kleine Haken kaum in den Fisch ein. Er sitzt beim Fang mit der Fliege immer ganz vorne und kann ganz leicht entfernt werden. «Einen Fisch, der blutet, nehme ich ganz klar nach Hause», sagt Burkhard.

Druck wird immer grösser

Mit der Klimaerwärmung und der immer grösseren Freizeitnutzung sind die Bäche und Flüsse und damit auch die Fische einem grossen Druck ausgesetzt. Fischt Robert Burkhard unter diesen Umständen mit einem guten Gewissen? «Wir fischen mit der Fliege, das ist eine sehr schonende Methode, besonders für zu kleine Fische die zurückgesetzt werden müssen. Wir können selektiv auf gesichtete Fische fischen, das reduziert den Druck auf den restlichen Bestand», so Burkhard. Zudem spiele ihm der Ertrag keine Rolle.

Er sieht sich als Anwalt für die Fische. «Wenn wir Fischer uns nicht einsetzen würden für die Gewässer, hätten wir viel mehr Probleme.» Die ökologischen Anliegen sind Burkhard wichtig. So hat er sich jahrelang dafür eingesetzt, dass weiter oben in der Wigger ein Wehr verschwindet und auch dieser Teil des Flusses renaturiert wird. Momentan stehen die Zeichen dafür gut.

Genau deshalb ist es ihm auch wichtig, das Fliegenfischen richtig anzuwenden – und weiterzugeben. Er hat bei der Europäischen Fliegenfischer-Vereinigung (EFFA) die Instruktoren-Ausbildung gemacht und bietet nun auch Kurse an. Für Anfänger wie auch für Fortgeschrittene, die an ihrer Technik feilen wollen.

Auch die Autorin versucht sich im Fliegenfischen. Bild: Mathias Förster

Auch die Autorin – blutige Anfängerin – lässt sich vom Profi erklären, wie sie die Fischerrute wie ein Jo-Jo hin- und herschwingen und schliesslich die Fliege in der Wigger platzieren muss. Ihr Herz klopft. Es dauert nicht lange und ein Fisch knabbert an der Fliege. Sie reagiert zu langsam und zieht die Rute falsch zurück, der Fisch entkommt und verschwindet wieder im Wasser.

Beim zweiten Mal hat sie mehr Glück, der Adrenalinpegel steigt. Sie kann einen kleinen Alet ins Netz ziehen. Burkhard löst ihn vorsichtig und lässt ihn wieder ziehen. Die Autorin ist erleichtert, dem hungrigen Jungfisch ist nichts passiert und er schwirrt quirlig um ihre Beine. Robert Burkhard meint nur augenzwinkernd: «Das Virus hat sie auch gepackt», und lacht.

Zum Schluss noch ein Rezept: Grillierte Forelle mit Radiesli-Butter