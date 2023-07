Fluss-Abenteuer Zwischen Nervenkitzel und Tiefenentspannung: So haben wir die Fahrt mit dem Gummiboot auf der Reuss erlebt Der perfekte Sommerspass? Eine Redaktorin und zwei Redaktoren der Aargauer Zeitung wollten es genau wissen und schipperten mit dem Gummiboot die Reuss hinunter. Die Geschichte eines Abenteuers, das zwar lustig, zuweilen aber auch ein bisschen gefährlich war.

Schwimmweste: check. Luftfüllstand: check. Die Aufregung steigt, als wir unser quitschgelbes Gummiboot beim AEW-Inseli in Bremgarten zu Wasser lassen. Abstoss vom Felsen, von der Strömung erfasst, das Abenteuer beginnt. Wir lassen den Alltag zurück, vor uns liegt die Freiheit.

Das ist unsere Böötli-Tour von Bremgarten nach Windisch in Bildern:

Das Böötli-Abenteuer beginnt in Bremgarten. Bis zur Einwasserungsstelle auf der AEW-Insel ist allerdings erst noch Tragen angesagt. Kob / Aargauer Zeitung

Am Hexenturm vorbei geniessen wir die zunächst ruhige Fahrt entlang der sattgrünen Ufer dieser ersten von vielen Reussschlaufen. Die Nervosität steigt, als wir die Militärbrücke passieren und der bei Surfern beliebten Flusswelle ausweichen müssen. Stromschnellen voraus! Mutig greifen wir zu den Paddeln und steuern unser Boot sicher durch die tosende Gischt. Wasser schwappt ins Boot und wir jauchzen wie Kinder auf der Rutschbahn. Welch ein Nervenkitzel!

Luft raus, Zwischenstopp

Die Strömung bleibt wild bis wir den «Coci-Strand» nach der Fussgängerbrücke passieren. Für die Ausflügler, die hier ein wenig Sonne tanken, sind wir ein willkommenes Schauspiel, einige Kinder winken uns gar zu. Dann wird die Fahrt gemächlicher, uns eröffnen sich die malerischen Naturlandschaften des Reusstals. Wir lehnen uns zurück und geniessen die Ruhe, die nur hin und wieder vom Strassenverkehr einer Hochbrücke oder der Wasserpumpe eines Landwirten unterbrochen wird. Hier lassen wir uns erstmals aus dem Boot gleiten und planschen einen Moment in der herrlich erfrischenden Reuss.

Nach den anfänglichen Stromschnellen bei Bremgarten eröffnen sich die malerischen Naturlandschaften des Reusstals. Bild: sam

Getrieben vom Durst und der Sorge um eine etwas knapp befüllte Luftkammer, planen wir einen Zwischenstopp beim Campingplatz Sulz ein. Mit geschickten Paddelschlägen manövrieren wir unseren «Challenger 3» in eine kleine Badebucht und hieven ihn an Land. Die Camperinnen und Camper beobachten uns dabei amüsiert und lächeln uns zu. Im «Rüssstübli», der hiesigen Beiz, tanken wir neue Energie – schliesslich liegen bis Gebenstorf noch einige Kilometer Fahrt vor uns.

Augen zu und durch!

Der folgende Streckenabschnitt zwischen Fischbach-Göslikon und Mellingen gestaltet sich angenehm abwechslungsreich. Von ruhigen Teilen inmitten grüner Oasen und herrlicher Sandstrände, über rasante Stromschnellen und malerische Felsen und Inselchen ist hier alles vertreten. Bereits machen wir in der Ferne den Turm der Mellinger Stadtkirche aus, der die Hälfte unserer Abenteuerreise markiert.

Das Reussstädtchen hinter uns gelassen, finden wir uns erneut inmitten der Stille sattgrüner Wälder. Doch die Ruhe täuscht, den der Abschnitt zwischen Mellingen und Birmenstorf hat es in sich. Mal sind die Wasser tief und still, dann wieder seicht und wild. Immer wieder müssen wir zu den Paddeln greifen und Hindernisse wie grosse Steine und Schwemmholz umschiffen. In einem unkonzentrierten Moment geraten wir schliesslich gar so nah ans Ufer, dass wir nur noch die Köpfe einziehen können, um nicht von Ästen erschlagen zu werden. Augen zu und durch!

An gewissen Stellen ist Vorsicht geboten, wenn grosse Steine oder Schwemmholz umschifft werden müssen. Bild: sam

Glück gehabt, nichts passiert. Doch kaum vom Schrecken erholt, stellen wir fest: Unsere schwimmende Kühlbox, die als Anhängsel unserem Boot folgte, wurde abgerissen. Kurzerhand springt einer von uns ins Wasser, um das überlebenswichtige Gadget aus dem Unterholz zu befreien, während die anderen beiden eine ruhige Stelle zum Anlegen suchen.

Der letzte Jauchzer

Nach erfolgreicher Rettungsaktion nehmen wir den letzten Abschnitt in Angriff. Die Sonne steht bereits tief und wir frösteln im Schatten der ufersäumenden Bäume. Vorbei an der «Müli» Mülligen erreichen wir die Reussinsel Maierislischache, wo wir uns spontan für den linken, wilderen Flussarm entscheiden. Es wird unser letzter Jauchzer dieser Reise, denn nun verliert die Reuss deutlich an Fahrt. Entspannt tuckern wir unserem Ziel entgegen: der Reussbrücke Windisch, wenige hundert Meter vor der Wehranlage Gebenstorf.

Das Schifffahrtszeichen zeigt es an: Wir müssen bald auswassern und haben das Ziel unseres Abenteuers erreicht. Bild: sam

Hier verpassen wir die komfortable Treppe zum Auswassern und mühen uns stattdessen damit ab, unser Boot eine nachfolgende Steinmauer hochzuhieven. Mit dieser letzten Hürde endet unser Boot-Abenteuer auf der Reuss. Der «Challenger 3», der uns treue Dienste geleistet hat, wird entlüftet und im Kofferraum des zuvor abgestellten Autos verstaut, ehe wir – müde, aber vergnügt – nach Hause fahren.