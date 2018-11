Frau Hofmann, wie wurden Sie Flurnamenforscherin?

Beatrice Hofmann: Ich bin auf dem Lande aufgewachsen. Schon während meines Germanistikstudiums war mir klar, dass ich nicht nur ständig in Bibliotheken und Archiven sitzen möchte, sondern ich will auch an die frische Luft und Menschen begegnen und Geschichten nachspüren.

Wie forscht eine Flurnamenforscherin?

Wenn ich die Bedeutung eines Flurnamens erforsche, konsultiere ich zuerst einmal Karten aus verschiedenen Zeiten. Dann besuche ich den Ort, suche Leute, die mir etwas darüber erzählen können, was in keinem Buch steht, Bauern wissen vieles oder auch Förster. Manchmal gibt es auch lokale Sagen und Legenden, die weiterhelfen.

Und dann kommt natürlich der Gang ins Archiv. Was steht in den alten Grundbüchern, was finde ich an alten Urkunden? Oft reichen die Aufzeichnungen bis ins 12. Jahrhundert zurück.