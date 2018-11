Natürlich kann es vorkommen, dass Sie sich ärgern mussten und ihrem Gegenüber ein herzhaftes «du Löli» ins Gesicht schmetterten, um ihn in den Senkel zu stellen. Aber es ist unwahrscheinlich, dass Sie diese Person damit als «Wäldchen» verniedlichen wollten. Doch genau das haben Sie unwissentlich getan.

Der Doppel-Löli in Bözberg

«Löli» ist ein weitverbreiteter Flurname. Dabei ist «Löli» eine Verkleinerung des alten schweizerdeutschen Wortes «lo», was nichts anderes als «Wald» bedeutet. Mit der Diminutivsilbe -li, ein Element, das in der Sprache des Schweizerdeutschen überaus beliebt ist, erfährt das Wort seine Verkleinerung. Wie «Hus» und «Hüsli», «Mus» und «Müsli», «Schmützli» oder «Hündli» – der Schweizer ist Meister der Verkleinerung.

In Zeiningen ist «Löli» heute nur noch Ackerland an der Autobahn, in Brittnau ist der «Lölihubel» längst überbaut. Erst in Siglistorf liegt der Flurname «Löli» noch dort, wo ihn der Namenforscher auch erwarten würde: an einem kleinen Wäldchen im Süden des Dorfes.

Spezielles geschah in der Gemeinde Bözberg zwischen Ursprung und Kirchbözberg. Dort liegen auf einem Hügelausläufer die Namen «Löli» und «Löliholz», wobei «Löli» heute nahe am Wald liegendes Ackerland und «Löliholz» das besagte kleine Waldstück selbst bezeichnet. «Löliholz» ist eine sprachliche Verdoppelung. Holz meint in seiner ursprünglichen schweizerdeutschen Bedeutung ebenfalls Wald. Weil aber «Löli» im Sinne von «kleinem Wäldchen» nicht mehr verstanden wurde, noch immer aber Wald das Gebiet bedeckte, so fügte die lokale Bevölkerung dem Namen «Löli» den Zusatz Holz an. Damit war der namengebenden Gemeinschaft wieder klar, dass es sich bei diesem Gebiet um einen Wald, um einen ganz bestimmten Wald handelt. Denn westlich des Löliholzes liegt ein weiteres Waldstück. Dieses heisst in seiner Gesamtheit Birchholz – und besteht heute nicht mehr nur aus Birken.