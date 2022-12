Flugausfälle Swiss-Flugstornierungen: Aargauer Reisebüros müssen Überstunden leisten – und geben Tipps für sorgenfreies Reisen Von den Flugstornierungen der Swiss sind Tausende Passagierinnen und Passagiere betroffen – das merken auch Aargauer Reisebüros. Reisebüroleiter aus dem Kanton berichten von Überstunden und Umsatzeinbussen – und warnen: zur Zeit besser keine Flüge am Wochenende buchen, wenn möglich.

Bleiben wegen Personalmangel auf dem Boden: Flugzeuge der Swiss. Christian Beutler / KEYSTONE

Von den Flugstornierungen, welche die Swiss letzte Woche für die Sommermonate angekündigt hat, sind Tausende Passagierinnen und Passagiere betroffen – das merken auch Aargauer Reisebüros. Diese schätzen die Situation unterschiedlich ein, wie eine Umfrage der AZ zeigt.

Dominic Eckert vom Reisebüro Dreamtime aus Baden zum Beispiel meint, ein gestrichener Flug bedeute für die Kundinnen nicht automatisch auch gestrichene Ferien: «Es gibt eigentlich immer Alternativen zu den stornierten Flügen», sagt er. Zwar könne es sein, dass eine direkte Verbindung durch eine indirekte ersetzt wird oder dass es an einem bestimmten Tag keinen Flug mehr gibt –, sondern erst einen Tag früher oder später. Das bedeutet: Reisende müssen dieses Jahr flexibler sein, wenn sie mit dem Flugzeug in die Ferien wollen.

Dass deswegen weniger Leute reisen wollen, erwartet Eckert aber nicht: «Das Fernweh ist grösser als die Angst vor stornierten Flügen», meint er. Die Kunden liessen sich von Ankündigungen wie jener der Swiss nicht abschrecken, ist der Reisebüroleiter überzeugt.

«Das Fernweh ist grösser als die Angst vor Stornierungen», sagt Reisebüroleiter Dominic Eckert. Severin Bigler

Familien könnten auf Reisen verzichten wollen

Das sehen andere Aargauer Reiseanbieter anders. Dennis Oldenburg vom Reisebüro Oldenburg in Rupperswil nimmt beispielsweise an, dass durchaus einige Leute ihre Ferien wieder absagen, wenn ihre Flüge storniert würden.«Gerade für Familien mit kleinen Kindern kann eine alternative Verbindung zu ihrem eigentlichen Flug sehr schnell schlechter sein als einfach in der Schweiz Ferien zu machen», so Oldenburg.

Als Beispiel führt Oldenburg einen Flug von Zürich nach Mallorca an: «Wenn eine Familie zuerst drei Stunden nach Barcelona reist, dort einige Stunden am Flughafen warten muss und schliesslich erst nach sechs oder sieben Stunden auf Mallorca ankommt, statt nach drei Stunden, dann kann es schon sein, dass die Familie lieber einfach nicht fliegt», so Oldenburg.

Möglicherweise 10 Prozent weniger Kunden

Für die Reisebüros bedeutet das wiederum einen potenziellen Umsatzverlust. Oldenburg etwa schätzt, dass rund 10 Prozent der Reisenden ihre Ferien nicht antreten werden – ein erheblicher Anteil. Dazu kommt laut Eckert, dass die Flugpreise, die dieses Jahr sowieso schon erheblich höher sind als noch vor der Pandemie, durch die Stornierungen wahrscheinlich noch teurer werden, was das Reisen unattraktiver macht. Droht den Reisebüros nach Corona also ein erneuter Tiefschlag?

«Seit Corona sind Umbuchungen und Stornierungen für uns Alltag», sagt Reisebüroleiter Fabio Merki. Zvg / Badener Tagblatt

Nein, meinen sowohl Dominic Eckert vom Badener Reisebüro Dreamtime als auch Fabio Merki vom Fislisbacher Reisebüro Ozeania. Die Einbussen seien verkraftbar, so der Tenor. Trotzdem: Beide sagen, dass der Mehraufwand erheblich ist. «Wir leisten gerade einige Überstunden», so Eckert. Merki aber ergänzt, dass Stornierungen und Umbuchungen inzwischen einfach Teil des Alltags geworden seien. «Vor Corona war so etwas eher selten – inzwischen machen wir Umbuchungen routiniert, sie gehören einfach dazu.»

Der Schaden, der durch die Umbuchungen der Swiss entsteht, sei verkraftbar. «Klar, die zusätzlichen Arbeitsstunden kosten etwas. Aber deswegen wird kein Reisebüro schliessen müssen», sagt Fabio Merki. Er erklärt, dass die Reisebüros momentan die Kapazität hätten, um die Stornierungen und Umbuchungen zu bearbeiten. «Wir mussten dank der Kurzarbeit während der Pandemie kein Personal entlassen und haben deswegen jetzt die nötige Kapazität – dass die Swiss das nicht genauso gemacht hat, ist ein riesiger Fehlentscheid des Managements.»

Tipps vom Reiseberater

Schliesslich gibt Reiseberater Eckert noch Tipps, wie man trotz drohender Flugstornierungen gut reisen kann. «Wichtig ist momentan vor allem, während der Reise grundsätzlich viel Zeit einzuplanen. Man sollte beispielsweise mindestens drei Stunden vor dem Abflug am Flughafen sein und den Check-in online erledigen.» Denn: Das Personal fehlt nicht nur in den Flugzeugen, sondern auch am Flughafen – bei der Sicherheitskontrolle oder beim Check-in etwa.

Weil andere Länder dieselben Probleme haben, sei es zudem ratsam, auch zum Umsteigen reichlich Zeit einzuplanen. «Sonst besteht die Gefahr, dass man bei einer Zwischenlandung den Flug verpasst, weil auch dort alles länger dauert», so Eckert. Ausserdem rät der Reisefachmann, wenn möglich unter der Woche zu fliegen, weil die Flughäfen dann weniger voll sind.