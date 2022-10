Flüchtlingswesen Wie viel Geld sparen Kanton und Gemeinden, weil Private mehr als 2000 Ukraine-Flüchtlinge aufnehmen? Grünen-Grossrat Maurus Kaufmann will wissen, wie der Kanton die Gastfamilien unterstützt. Er wirbt für Verständnis, wenn Private die Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingen beenden. Und er fragt, ob Gemeinden in Schwierigkeiten kommen, weil die Bevölkerung keine Plätze mehr zur Verfügung stellen will.

Karin und Simon Mahrer aus Möhlin haben als Gastfamilie vier Ukrainerinnen aufgenommen. Mutter Jrina, Baby Kira und die älteren Töchter Anastasiia (17) und Angelina (12) sind am ersten Kriegstag aus Kiew geflüchtet. Sandra Ardizzone

58 Prozent aller Ukraine-Flüchtlinge sind im Aargau in Privathaushalten untergebracht, zudem stehen bei Gastfamilien noch 500 Reserveplätze zur Verfügung. Privatunterbringungen seien ein «sehr wichtiger Pfeiler», sagte Pia Maria Brugger, die Asylchefin des Kantons, am Montag in der AZ. Das anerkennt auch Grünen-Grossrat Maurus Kaufmann, der in einer Interpellation schreibt, er sei «den Privatpersonen, die Schutzbedürftige bei sich aufgenommen haben, für ihr Engagement äusserst dankbar».

Kaufmann stellt aber auch kritische Fragen, so will er zum Beispiel wissen, wie der Kanton seiner Dankbarkeit gegenüber den aufnehmenden Privatpersonen bereits Ausdruck verschafft habe, oder wie er beabsichtige, dies zu tun. Und er fragt:

«Wie hoch schätzt der Regierungsrat die Einsparungen aufseiten Kanton und Gemeinden dank des Engagements der Privatpersonen ein, die Schutzbedürftige bei sich aufnehmen?»

Kaufmann will auch wissen, welche Unterstützungsmassnahmen für Privatpersonen, die Schutzbedürftige bei sich aufgenommen haben, der Kanton geprüft habe und welche zur Anwendung kommen. Weiter fragt er: «Wie erhebt der Kanton, welche Massnahmen die aufnehmenden Privatpersonen am meisten zu schätzen wüssten?»

An der Grossratssitzung vom 28. Juni bedankte sich Sozialdirektor Jean-Pierre Gallati bei «den vielen Privatpersonen, die ihre privaten Unterkünfte zur Verfügung stellen, auch Betreuungsarbeiten leisten, die sie letztendlich dem Staat – sei es dem Kanton, sei es den Gemeinden – abnehmen.» Grünen-Grossrat Kaufmann ruft nun die Regierung auf, die Solidarität der Gastfamilien nicht übermässig zu strapazieren.

Kanton soll sich auf Ende der privaten Unterbringung vorbereiten

Den Grünen erscheint es wichtig, «dass sich der Staat darauf vorbereitet und mit Verständnis reagiert, wenn diese Privatpersonen ihr freiwilliges Engagement nach mehreren Monaten zurückfahren möchten». Noch Ende August rechnete der Kantonale Sozialdienst mit rund 1800 freien Plätzen in Privathaushalten. Tatsächlich sind es nicht einmal halb so viele, wie Asylchefin Pia Maria Brugger am Montag sagte.

Schliesslich will Kaufmann wissen, ob es Gemeinden gebe, «die aufgrund einer überproportional grossen Aufnahme von privatplatzierten Schutzbedürftigen in eine missliche Lage kommen, weil Privatpersonen ihren Wohnraum nicht mehr zur Verfügung stellen wollen»? Er fragt konkret: «Um wie viele Gemeinden handelt es sich etwa? Werden diese Gemeinden unterstützt? Wenn ja, wie sieht diese Unterstützung aus?»