Weil der Weg nach Norden praktisch versperrt sei, würden Flüchtlinge nun nach Serbien einreisen. Für dieses Land brauchten viele Flüchtling kein Visum, später machten sie sich von dort aus nach Kroatien oder Griechenland auf. «Andere versuchen von Griechenland via Albanien, Montenegro und Bosnien-Herzegowina nach Kroa-tien zu gelangen», sagt Dietrich.

Er ist sich durchaus bewusst, dass Flüchtlingshelfer derzeit genau beobachtet und bisweilen scharf kritisiert werden. «Ich versuche den Menschen zu helfen, die auf dem Balkan gestrandet sind», sagt Dietrich und betont, er helfe niemandem, eine Grenze zu überqueren oder in die EU zu gelangen. Es sei nicht einfach, zwischen Kriegsflüchtlingen und Menschen zu unterscheiden, die ihre Heimat wegen fehlender Perspektiven verlassen haben, räumt der Aargauer ein. «Mir geht es aber grundsätzlich um direkte, persönliche Hilfe», betont Dietrich. Tausende von Menschen seien in Serbien, Bos-nien oder Mazedonien gestrandet. «Je nach Land helfen Staat und Zivilgesellschaft mehr oder weniger, die Zustände in den Lagern sind besser oder schlechter – aber es fehlt weiterhin an vielem», macht Stefan Dietrich klar.

Schlafsäcke sind gesucht

Die lokale Bevölkerung helfe den Flüchtlingen, obwohl viele Einwohner selber sehr arm seien. «Aber es gibt auch Parteien und Politiker in den Balkanstaaten, die Angst schüren und mit den Flüchtlingen negative Stimmung machen.» Bei früheren Einsätzen hat Stefan Dietrich direkt vor Ort Lebensmittel gekauft und an Flüchtlinge verteilt, inzwischen ist die Versorgungs- situation besser. «Es fehlt aber noch oft an Hygieneartikeln und Schlafsäcken», sagt der Bremgarter. Weil diese vor Ort in grösseren Mengen schwer erhältlich sind, sammelt Dietrich die Schlafsäcke in der Schweiz und nimm sie in einem Kleinbus mit. «Die benötigen Hygieneartikel kaufe ich dann in Bosnien, dort sind die Preise niedriger als hier, somit ist die Hilfe effektiver.»

Kontakt für Schlafsack-Spenden: E-Mail an HelpNowCH@gmail.com