Flüchtlinge 2,9 Millionen Franken für die Betreuung von 20 minderjährigen Geflüchteten in Windisch Die umstrittene Unterkunft für 70 unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) in Windisch wird frühestens im Sommer in Betrieb genommen. Schon seit Anfang Februar leben aber 20 jugendliche Flüchtlinge in Windisch. Für die Betreuung durch die Sofa Stiftung bis Juni 2024 werden nun fast 3 Millionen Franken fällig.

Für die Betreuung von 20 jungen Geflüchteten hat der Kanton eine Leistungsvereinbarung mit der Sofa Stiftung in Windisch abgeschlossen. Symbolbild: Sandra Ardizzone

Wann die ersten jugendlichen Flüchtlinge in die Liegenschaften an der Mülliger- und Zelglistrasse in Windisch einziehen, wo den Mieterinnen und Mietern gekündigt wurde, ist noch offen. Der kantonale Sozialdienst wolle die Asylunterkunft gestaffelt belegen, sagte Regierungsrat Jean-Pierre Gallati vor drei Wochen in der AZ. Damals entschuldigte sich Gallati für Fehler des Kantons im Fall Windisch und beantwortete einen Brief des Gemeinderats.

Aus der Antwort ging hervor, dass die 70 unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (UMA), die ab Sommer einziehen sollen, nicht die ersten jugendlichen Flüchtlinge in Windisch sind. Seit dem 1. Februar sind 20 junge Geflüchtete bei der Stiftung Sofa untergebracht und werden dort betreut. Der Kanton bedankte sich im Brief bei Gemeinde und Schulbehörden, «dass für die schulpflichtigen UMA ein Beschulungs-Sondersetting eingerichtet werden konnte».

3-Millionen-Kredit für Betreuung junger Flüchtlinge

Nun hat der kantonale Sozialdienst mit der Stiftung eine Leistungsvereinbarung für die Betreuung dieser 20 jugendlichen Flüchtlinge abgeschlossen. Die Vereinbarung läuft bis Ende Juni 2024, der Regierungsrat beantragt einen Verpflichtungskredit von 2,94 Millionen Franken für Betreuung, Miete sowie allgemeine Betriebs- und Unterhaltskosten.

Junge Flüchtlinge mit besonderen Bedürfnissen erhalten bei der Stiftung gemäss Mitteilung des Kantons eine tragfähige, entwicklungsfördernde Unterbringung und Betreuung. Dank dieser Lösung könne der Notstand im UMA-Bereich teilweise abgefedert werden. Der Kanton geht aufgrund der Prognosen des Staatssekretariats für Migration (SEM) davon aus, dass dieses Jahr 160 bis 180 zusätzliche Plätze für UMA geschaffen werden müssen.

Zuweisungsstopp für minderjährige Geflüchtete ausgelaufen

Deshalb muss der kantonale Sozialdienst zu den drei bestehenden UMA-Unterkünften Unterentfelden (50 Plätze), Aarau/Rombach (38 Plätze) und Villmergen (60 Plätze) weitere Unterbringungs- und Betreuungsplätze schaffen. Eine Unterkunft für 50 jugendliche Flüchtlinge soll ab Juli in Gebenstorf eröffnet werden. In Villmergen sollte die Kapazität mit Wohncontainern erweitert werden, gegen das Baugesuch ist eine Einsprache hängig.

Wegen der angespannten Lage bei der Unterbringung der jungen Flüchtlinge hatte der Kanton beim SEM einen Zuweisungsstopp für UMA beantragt. Dieser wurde Mitte Februar für die Zeit von vier Wochen genehmigt, inzwischen ist die Frist ausgelaufen und dem Aargau werden wieder minderjährige Geflüchtete zugewiesen.