Eine Patrouille der Kantonspolizei hielt am Samstagnachmittag in Rothrist, Autobahnausfahrt A1,

einen Opel mit Zürcher Kotrollschildern an. Kurze Zeit später, während der Fahrzeug- und Personenkontrolle, entfernten sich die beiden Insassen und rannten davon.

Einer der Männer rannte via Autobahnanschluss über einen Zaun und begab sich in die Region eines Möbelhauses. Nach zirka 8 Minuten konnte eine weitere Patrouille der Kantonspolizei diesen Mann erkennen und festnehmen. Der zweite Mann rannte im Bereich der Bahngeleise

Richtung Rothrist, wo um 16.05 Uhr die Regionalpolizei Zofingen zur Stelle war. Auch er konnte festgenommen werden. Die koordinierte Fahndung führte so zum raschen Festnahmeerfolg.

Beide Männer im Fahndungssystem ausgeschrieben

Beide Festgenommen stammen aus dem Kosovo und waren im Schweizer Fahndungsystem gültig ausgeschrieben. Der 21-jährige Mann war mit einer gültigen Einreisesperre belegt. Sein 28-jähriger Begleiter war aktuell zur Verhaftung ausgeschrieben. Er war wegen Vermögensstraftaten

aktenkundig. Die Kantonspolizei nahm beide Beschuldigten vorläufig fest.

