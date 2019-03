Bis diese Woche konnten sich die Parteien zur Immobilienstrategie des Kantons Aargau äussern. Die Regierung hat diese vergangenen Dezember in eine Vernehmlassung geschickt. Eine Auswertung der der AZ vorliegenden Stellungnahmen zeigt: Die Idee als solche kommt gut an. Sie wird grundsätzlich begrüsst von FDP, CVP, GLP, EVP, BDP, SP und Grünen.

Immerhin mit den strategischen Stossrichtungen einverstanden ist auch die SVP. Seit Jahren fordere man eine Optimierung in Richtung Kauf statt Miete (was die Regierung jetzt auch vorschlägt) und weniger Raumbedarf. Dies und eine Vereinfachung der Beschlussfassung seien aber bereits mit geltendem Recht umsetzbar, halten Parteipräsident Thomas Burgherr und Fraktionschef Jean-Pierre Gallati fest.

Die vorgeschlagene Gesetzesänderung sei unnötig, verdeutlicht denn auch die fürs Dossier zuständige Grossrätin Regina Lehmann. Die EDU – mit ihren beiden Grossräten in der Fraktion der SVP – schliesst sich dieser weitgehend an. Der Frage, ob die Projekte im beschriebenen Zeitraum (vgl. Tabelle) realisiert werden müssen, stehe man aber skeptisch gegenüber, so EDU-Grossrat Rolf Haller. Der Handlungsbedarf für die Realisierung künftiger Bauprojekte – der zusätzlichen Kantonsschulen – sei für sie unbestritten, schreiben CVP-Fraktionschef Alfons Paul Kaufmann und Grossrätin Susanne Voser.