Es sind Bilder, die man so schnell nicht mehr vergisst: Rehkitze, die beim Mähen von grossen Landmaschinen erfasst und grausam getötet werden. Obwohl Jäger und Bauern grosse Anstrengungen unternehmen und ganze Wiesen mit Jagdhunden oder in Menschenketten absuchen, sterben in der Schweiz jährlich noch immer tausende Rehkitze bei der Grasernte.

Die Stiftung Wildtiere Aargau will dem Missstand mit moderner Technik begegnen und hat in Zusammenarbeit mit dem Verein Rehkitzrettung Schweiz drei Drohnen mit Wärmebildkameras und Überwachungsmonitoren beschafft. Andreas Hofstetter ist als Projektleiter in der Stiftung dafür besorgt, die neue Technologie möglichst vielen Jägern im Kanton näherzubringen.

Wichtige Öffentlichkeitsarbeit

Heute gebe es immer mehr Drohnenpiloten, die in ihrem Hobby einen Sinn suchen und sich an der Rehkitzrettung versuchen, erklärt Hofstetter und fügt an: «Wir Jäger retten Jungtiere seit Jahrzehnten und wollen nicht, dass andere diese Arbeit für uns machen.»

Schliesslich gehe es dabei auch um Öffentlichkeitsarbeit. «Wir wollen zeigen, dass Jäger nicht nur mit dem Gewehr unterwegs sind. Darum ist es wichtig, dass sich immer mehr von uns mit der neuen Technologie auseinandersetzen und davon profitieren.»

Am Samstag hat die Stiftung nun erstmals eine Drohnenschulung für Jäger im Aargau durchgeführt. 13 Weidmänner sind der Einladung nach Staufen gefolgt um zu lernen, wie man eine Drohne fliegt, die Wärmebildkamera bedient und automatische Suchflüge über zu mähende Wiesen erstellt.

Einer der Kursteilnehmer ist Kurt Willborn vom Revier 55 (Sarmenstorf). Der Freiämter Jäger erzählt: «Wir holen jedes Jahr Wildtiere aus den Wiesen, da ist man oft einige Stunden unterwegs.» Er ist von der besseren Effizienz und Schnelligkeit der Drohnenrettung überzeugt und hat sich darum für den Kurs angemeldet. «Man muss am Ball bleiben», ist er überzeugt.