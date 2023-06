Anleihen «Ohne staatliche Zuwendungen»: Kantonsspital Baden sichert Neubau-Finanzierung – mit weiteren 150 Millionen Für die Modernisierung der Infrastruktur und den Neubau stellt das Kantonsspital Baden mit einer neuen Kapitalrunde die Finanzierung sicher.

Der Neubau des Kantonsspital Baden ist Teil der Modernisierung. zVg/KSB

Das Kantonsspital Baden (KSB) hat weitere Anleihen in Höhe von 150 Millionen Franken aufgenommen. Durch diese insgesamt dritte Kapitalrunde sei die Finanzierung des Neubaus sichergestellt, schreibt das KSB am Montag. Bereits im April 2018 und im August 2021 hatte das KSB mittels Anleihen 300 respektive 125 Millionen Franken am Kapitalmarkt aufgenommen.

«Wir sind sehr stolz und zufrieden, dass es uns gelungen ist, Bond-Investoren für ein beachtliches Volumen von 150 Millionen Franken über eine tendenziell lange Laufzeit von 15 Jahren für das KSB zu gewinnen», lässt sich KSB-CEO Adrian Schmitter in der Medienmitteilung zitieren. Die Zinsbelastung für die Fremdmittel betrage knapp 1 Prozent.

Somit sei die Grundlage geschaffen, um die Finanzierung des Neubaus aus eigener Kraft stemmen zu können, schreibt das KSB weiter und erlaubt sich einen kleinen Seitenhieb gegen das Kantonsspital Aarau durch eine Klammerbemerkung: «Also ohne staatliche Zuwendungen».

30 Millionen mehr als budgetiert

Die Gesamtkosten für die Modernisierung auf dem KSB-Gesundheitscampus belaufen sich auf rund 750 Millionen Franken. Bis Ende 2022 investierte das KSB insgesamt 163 Millionen Franken (ohne Neubauprojekt Agnes). Für den Neubau rechnet das KSB aktuell mit Gesamtkosten in der Höhe von 575 bis 585 Millionen Franken. Das sind etwa 30 Millionen mehr als noch 2021 prognostiziert. Dies liegt laut KSB unter anderem an Baukostenteuerungen, Lieferkettenproblemen und Monopolstellungen von Lieferanten.

Übersicht über die Modernisierungsprojekte am KSB. zVg/KSB

Die Inbetriebnahme des Neubaus ist für den Herbst 2024 geplant, als Abschluss des Modernisierungsprogramms. Bereits realisiert wurden die Tagesklinik Kubus, die Partnerhäuser, das Parkhaus P2, die Sanierung der Heizzentrale, der Ausbau des Notfallzentrums und der Wäscherei sowie die Eröffnung des Aussenstandortes KSB City in Baden. (phh)