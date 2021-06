Finanzhilfen Einsatz hat sich gelohnt: Aargauer Mode-, Sport- und Schuhgeschäfte erhalten höhere Covid-Entschädigungen vom Kanton Der saisonale Detailhandel wurde im Vergleich zu anderen Branchen bei den Covid-Entschädigungen benachteiligt. Nachdem sich über 50 Geschäfte wehrten, hat die Regierung nun die Unterstützung erhöht.

Übergabe des offenen Briefs der Interessengeminschaft im Mai. Zvg

Im Mai schlossen sich über 50 Kleider-, Sport- und Schuhgeschäfte im Aargau zu einer Interessengemeinschaft zusammen und wandten sich mit einem offenen Brief an die Regierung. Die Finanzhilfen seien ein Affront gegenüber ihrer Branche, monierten sie. Sie forderten mehr Unterstützung für die Zeit, in der sie wegen der Pandemie schliessen mussten.

Das Problem: Zwar hatte der Kanton bereits ein Hilfspaket aufgegleist. Dort werden allerdings sämtliche Detailhändler über denselben Leisten geschlagen. Kleiderhändler erhielten dieselbe Entschädigung wie ein Hauswarengeschäft. Nur: Die Mode-, Sport und Schuhgeschäfte funktionieren saisonal. Die Winterkleider und -schuhe können nicht einfach nach Wiedereröffnung im Frühling verkauft werden, sie kommen bestenfalls nächstes Jahr in den Ausverkauf.

Diese Ausfälle sollten auch kompensiert werden, forderte die Interessengemeinschaft vom Kanton. Mit der Forderung hatte sie Erfolg. Die Unterstützung des saisonalen Detailhandels wird fast verdoppelt. Betroffene Geschäfte erhalten für die Dauer der Schliessung neu 26 Prozent des Gesamtaufwands entschädigt, nicht mehr «nur» 16.

Unternehmen, die bereits nach dem alten Schlüssel entschädigt wurden, sollen sich nun bei support@covid19-ag.ch melden. Unternehmen, die noch keine Härtefallgelder beantragt haben, werden automatisch gemäss des neuen Schlüssels entschädigt werden (sofern sie denn Unterstützung beantragen).