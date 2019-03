Herzliche Gratulation zum Rekordüberschuss, massiv besser als erwartet. Doch wie erklären Sie das? Landstatthalter Markus Dieth: Der positive Jahresabschluss 2018 freut mich als Finanzdirektor natürlich sehr. Dieses erfreuliche Resultat kam dank der nach wie vor hohen Ausgaben- und Budgetdisziplin der Kantonsverwaltung, günstiger Konjunkturbedingungen, der doppelten Ausschüttung der Nationalbank sowie weiteren Sondereffekten zustande. Schon, aber auch ohne diese Sondereffekte sind Sie im Plus. Ich spreche gerne von einem Zwischenhoch mit Föhnlage. Ohne Sondereffekte würde nämlich lediglich ein Überschuss von rund 50 Millionen Franken resultieren. Dies wäre zwar ein nach wie vor positives Resultat. Ich bin stolz darauf. Es sollte aber angesichts der guten Wirtschaftslage eigentlich höher ausfallen. Trotzdem: Was sagen Sie zum Vorwurf der Schwarzmalerei? Die Ergebnisse der Jahre 2014, 2015 und 2016 zeigen, dass sich die finanzielle Lage rasch verändern kann. Der Regierungsrat hat daher nicht schwarzgemalt, sondern eine realistische Einschätzung der finanziellen Zukunft des Kantons gemacht. In der heutigen sehr unsicheren Wirtschaftslage ist eine vorsichtige Budgetierung richtig. Sie sind zum zweiten Mal hintereinander im Plus. Dann braucht es keine weiteren Sparmassnahmen? Wir müssen am Haushaltsanierungskonzept festhalten. Das ist ganz wesentlich. In konjunkturell guten Zeiten wie jetzt brauchen wir Überschüsse. Damit will der Regierungsrat die Ausgleichsreserve erhöhen, soweit das für ausgeglichene Planjahre zur Vermeidung von neuen Schulden und die Zeit der Haushaltsanierung notwendig ist. Es soll nach Möglichkeit auch ein Schuldenabbau erfolgen, dieses Jahr im Umfange von zusätzlich 75 Millionen Franken, insgesamt 187 Millionen Franken.

Weiter sanieren? Sie haben ja einen Überschuss. Reicht das denn nicht? Trotz der positiven Entwicklungen hat der Aargau – wie der Ressourcenindex und die Finanzierungslücke zeigen – eben nach wie vor strukturelle Probleme. Die gilt es zu lösen. Die Finanzierungslücke ist zwar deutlich kleiner geworden. Sie ist unter 100 Millionen Franken gesunken. Sie ist aber immer noch da. Da können und dürfen wir in unseren Anstrengungen nicht nachlassen. Auch die disziplinierte Finanz- und Ausgabenpolitik ist beizubehalten. Zugleich soll ein weiterer beträchtlicher Schuldenabbau möglich sein. Wir dürfen nicht vergessen, dass trotz laufender Haushaltsanierung in den Jahren 2017 und 2018 gleichzeitig Schulden in der Höhe von 254 Millionen Franken abgebaut werden konnten. Seit Jahren ringt der Grosse Rat beim Budget jeweils fast um 1000-Franken-Posten. Das kontrastiert enorm mit dem Ergebnis 2018. Der Kanton Aargau steht mit seinem positiven Ergebnis nicht alleine da. Auch der Bund schliesst 2018 mit einem hohen Überschuss von 2,9 Milliarden Franken ab, obwohl lediglich 295 Millionen Franken budgetiert waren. Auch hier sind die Einnahmenentwicklung und die hohe Disziplin bei den Ausgaben ausschlaggebend. Und auch bei den meisten anderen Kantonen wie auch auf Gemeindeebene fallen vielerorts die Jahresabschlüsse deutlich besser aus als budgetiert. Erwarten Sie denn auch Mehrausgaben, dass Sie so vorsichtig agieren? Ja. Wir haben in diversen Aufgabenbereichen ein Mengenwachstum. Ich denke zum Beispiel an das Bevölkerungs- oder Schülerwachstum. Pro Jahr braucht es Schulräume und Lehrkräfte für bis 1000 Schüler mehr. Hinzu kommen viele neue Herausforderungen der Gesellschaft, Infrastrukturen oder auch im Bereich Sicherheit. Die können nicht ohne zusätzliche finanzielle Mittel bewältigt werden. Zudem konnten in den letzten Jahren aufgrund der Finanzlage nur sehr beschränkt in die Zukunft gerichtete Investitionen getätigt werden. Dafür brauchen wir zwingend finanzpolitischen Handlungsspielraum. Wäre es jetzt nach der Limmattalbahn nicht höchste Zeit für eine neue grössere Zukunftsinvestition? Wir erfüllen unsere Aufgaben gut. Der Kanton Aargau ist ein attraktiver Kanton. Natürlich ist es wichtig, dass wir in die Zukunft investieren. Der Regierungsrat setzt vor allem auf ein qualitatives Wachstum des Kantons und auf die Chancen der Digitalisierung. Zudem: Grosse Investitionen wie neue Mittelschulen, Polizeigebäude, Laborgebäude stehen vor der Türe. Wenn der Grosse Rat Ihren Antrag gutheisst, ist die Ausgleichsreserve üppig gefüllt. Ist das wirklich nötig? Ja. Wir benötigen zurzeit die Mittel aus der Ausgleichsreserve, um ausgeglichene Planjahre zu erreichen. Längerfristig wollen wir diese Mittel aber primär für den Ausgleich von Defiziten bei Konjunkturschwankungen verwenden. Nach heutigem Stand sind aber weiterhin substanzielle Entnahmen aus der Ausgleichsreserve nötig, um die Planjahre bis 2023 sowie die Jahre der gesamten Haushaltsanierung, ohne ertragsseitige Massnahmen auszugleichen. Aber wenn die Steuern weiter so gut laufen, erzielen Sie auch ohne Sonderfaktoren einen Überschuss. Bei den Steuern hoffen wir natürlich auf eine weiterhin gute Entwicklung und weiteres Wachstum der Erträge. Bei den Konjunkturaussichten bestehen jedoch erhebliche Unsicherheiten. Umso wichtiger ist die konsequente Umsetzung der Reformvorhaben. Sie erlauben letztlich auch, dass auf eine Aussetzung der Schuldentilgung oder auf eine Erhöhung des Steuerfusses verzichtet werden kann. Wechseln wir zur Steuervorlage 17. Die Regierung will den Firmen-Gewinnsteuersatz neu in jetziger Höhe belassen. Ist das nicht sehr riskant, wenn rundherum gesenkt wird? Der Regierungsrat hat wesentliche Anliegen aus dem Anhörungsverfahren aufgenommen, viele Gespräche mit Vertretern der Wirtschaftsverbände und mit einzelnen Unternehmen geführt und eine ausgewogene Botschaft erarbeitet. Diese trägt der besonderen Situation und den spezifischen Interessen des Kantons Aargau Rechnung.

