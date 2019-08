Im letzten Jahr verbuchte der Kanton dank Sondereffekten einen Überschuss von 327 Millionen Franken. Auch die Rechnung 2019 dürfte laut Dieth erfreulich ausfallen, er erwarte ein Plus von mehr als 100 Millionen. Auch auf das Budget 2020 wagte der Finanzdirektor einen ersten Ausblick. Dieser ist positiv, zeichnet sich doch ein Plus von 45 Millionen Franken ab. «Seit langem haben wir wieder einmal einen Überschuss», freute sich Markus Dieth. Dieser kommt hauptsächlich durch höhere Steuererträge und höhere Zahlungen aus dem nationalen Finanzausgleich sowie Sparanstrengungen zustande.

Landstatthalter und Finanzdirektor Markus Dieth (CVP) bemühte am Freitag vor den Medien die Meteorologie, um die Finanzlage des Kantons zu veranschaulichen. Diese befinde sich derzeit in einem Zwischenhoch, die Prognosen seien aber schwierig, sowohl ein stabiles Hoch als auch eine Gewitterfront seien möglich.

Millionen Franken sollen durch Reformvorhaben in den Jahren 2020-2023 pro Jahr im Durchschnitt eingespart werden.

Die vor zwei Jahren angesagten Steuererhöhungen sind angesichts der besseren Finanzaussichten derzeit kein Thema mehr. So kann mit dem Aufgaben- und Finanzplan 2020 bis 2023 die Rechnung des Kantons auch ohne Entnahmen aus der Ausgleichsreserve, der Kasse für schlechte Zeiten, ausgeglichen werden.

Beim Start der Haushaltsanierung vor zwei Jahren sprach Dieth von einer Finanzierungslücke von 200 bis 250 Millionen Franken. Seither habe man die Lücke verkleinern können, sagte der Finanzdirektor und ergänzte, bis 2026 sollte sie weitgehend geschlossen sein. Das Konzept für die Haushaltsanierung führt 2020 zu Einsparungen von 36 Millionen Franken. In den Folgejahren steigen die Einsparungen auf bis zu 133 Millionen.

Konjunktur und Politik könnten das Blatt wenden

Bei aller Freude über das Zwischenergebnis stelle dieses nur eine Momentaufnahme dar, warnte der Finanzdirektor, «es hat bereits dunkle Wolken am Horizont». Schon im November, wenn der Grosse Rat über das Budget und den AFP befinden wird, könne sich die Lage wieder verändert haben und die jetzt guten Aussichten müssten relativiert werden.

Einerseits wirken sich Forderungen aus der Politik auf die Rechnungen aus, so die Anpassung des Pauschalabzugs für Versicherungsprämien und Sparkapitalzinsen an die angestiegenen Krankenkassenprämien. Je nach Beschluss des Grossen Rats im Rahmen der zweiten Lesung des Steuergesetzes sind damit Mindereinnahmen von jährlich wiederkehrend rund 50 Millionen Franken verbunden. Der für 2020 budgetierte Überschuss von 45 Millionen Franken wäre damit wieder aufgehoben. Andererseits sind die Konjunkturprognosen unsicher. Aufgrund der neuesten Entwicklung ist mit einer tendenziell schwächeren Entwicklung zu rechnen. Vor allem auch wegen der jüngsten Frankenaufwertung dürfte die Aargauer Exportwirtschaft besonders betroffen sein – was zu tieferen Steuereinnahmen führen kann.

Ein weiterer Faktor, der sich in den kommenden Jahren auf die Staatsfinanzen auswirken könnte, ist das Reformvorhaben Immobilien. Kann dieses nicht wie geplant umgesetzt werden, resultieren bis 2023 erneut massive Defizite, wie Markus Dieth ausführte. Demgegenüber wird für die Kantonssteuern der natürlichen Personen eine leichte Steigerung erwartet, weil die Durchschnittslöhne tendenziell steigen. Und auch der nationale Finanzausgleich wird dem Aargau künftig Mehreinnahmen bescheren – für das Budget 2020 sind mit 467 Millionen rund 59 Millionen Franken mehr vorgesehen als im Vorjahr.

Mit dem Budget 2020 werden die Schulden weiter abgebaut. Insgesamt ist ein Schuldenabbau in der Höhe von 74 Millionen Franken enthalten. Im Finanzplan 2020–2023 ist über alle Jahre ein Schuldenabbau von total 234 Millionen Franken eingeplant.

Die Steuerbelastung bleibt unverändert

Für die Steuerzahler ändert sich vorerst nichts. Die Belastung der natürlichen Personen bleibt über die ganze Planungsperiode konstant. Im Budget 2020 ist ein Kantonssteuerfuss von 112 Prozent, inklusive Spitalsteuerzuschlag und Zuschlag gemäss dem Steuerfussabtausch mit den Gemeinden von 3 Prozent vorgesehen. Ab 2021 wird der Satz um 1 Prozent für den Finanzausgleich zwischen Kanton und Gemeinden erhöht.

Das wird allerdings durch die Senkung des Steuerfusses von 94 auf 93 Prozent wieder ausgeglichen. Auch für Unternehmen bleibt die Steuerlast unverändert: Während der Zuschlag der Gemeinden für sie um 3 Prozent erhöht wird, wird der Kantonssteuerzuschlag um 3 Prozent gesenkt.