Finanzdebakel Vier KSA-Verwaltungsräte treten zurück – sind sie dem Regierungsrat zuvorgekommen? Wegen «unfundierter und faktenwidriger» Kritik am Finanzhilfegesuch verlassen vier Verwaltungsräte des Kantonsspitals Aarau (KSA) per Ende Juni das Gremium. Ihnen fehlt das Vertrauen seitens der Politik. Die Regierung zeigt Verständnis für den Entscheid und erwartet, dass der Verwaltungsrat in den verbleibenden Monaten das «Fitnessprogramm» erfolgreich umsetzt.

Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati (links) und Finanzdirektor Markus Dieth informieren am Donnerstag in Aarau über die Rücktritte von vier KSA-Verwaltungsräten im Zusammenhang mit dem Finanzhilfegesuch. Fabio Baranzini

Vier von sieben Verwaltungsratsmitgliedern des Kantonsspitals Aarau (KSA) haben genug. Sie treten per Ende Juni zurück. Nebst KSA-Präsidenten Peter Suter stellen sich auch Vizepräsident Felix Schönle, Andreas Faller und Gerold Bolinger nicht zur Wiederwahl zur Verfügung. Das haben sie dem Regierungsrat letzte Woche mitgeteilt.

Am Donnerstagmorgen haben Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati und Finanzdirektor Markus Dieth an einer kurzfristig einberufenen Medienkonferenz über die Rücktritte informiert. Die vier Verwaltungsräte seien zum Schluss gekommen, dass das notwendige Vertrauen seitens der Politik nicht mehr in genügendem Masse vorhanden ist. Der Regierungsrat habe Verständnis für diese Beweggründe. Barbara Tettenborn, Andreas Walter und Hans C. Werner bleiben im Verwaltungsrat.

Kaum war die Medienkonferenz vorbei, bediente Peter Suter, der noch vor einem Monat «gewillt und motiviert» war, das KSA in die Zukunft zu führen, die Medien mit einer Stellungnahme. Darin holt der abtretende KSA-Präsident zu einem Rundumschlag aus. Er spricht von «unfundierter und faktenwidriger» Kritik seitens Politik und Medien am heutigen Verwaltungsrat. Die Kritiker bezeichnet er als «Besserwisser», denen das Problembewusstsein für die schwierige Situation der Spitalbranche weitgehend fehle. «So wollen und können wir nicht weiterarbeiten», schreibt Suter.

Dem Verwaltungsrat weht ein harter Wind entgegen, seit das KSA am 18. November ein Finanzhilfegesuch in der Höhe von 240 Millionen Franken stellen musste. Ohne das Geld aus der Kantonskasse müsste das Spital seine Bilanz deponieren und es würde ein Insolvenzverfahren eingeleitet.

Sind die Verwaltungsräte der Regierung zuvorgekommen?

Schon wenige Tage nach Bekanntwerden des Finanzdebakels wurden von Seiten der SVP Rücktrittsforderungen laut. In einem Postulat verlangen Mitte, FDP, GLP, SVP und SP, dass der Regierungsrat sowohl die Rolle des Eigentümers als auch die personelle Besetzung der Führungsgremien kritisch hinterfragt. Ausserdem wird die Gesundheitskommission an der ersten Grossratssitzung im neuen Jahr mit einer Motion nachdoppeln.

Auch der Regierungsrat, der die Verwaltungsratsmitglieder wählt, kündigte am 18. November an, er werde sich mit der personellen Zusammensetzung des Gremiums «auseinandersetzen». Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati sagte damals, der Regierungsrat müsse sich überlegen, welche Besetzung im Verwaltungsrat das KSA langfristig in die Zukunft führen könne. Die Strategie des Spitals bezeichnete er durch die Blume als erfolglos und dem Verwaltungsrat des KSA warf er vor, es sei ihm nicht gelungen, Ratschläge erfolgreich und ergebniswirksam umzusetzen.

Auf die Frage, ob die vier Verwaltungsratsmitglieder mit ihrem Rücktritt dem Regierungsrat zuvorgekommen seien, sagte Gallati am Donnerstag: «Das würde ich nicht so sagen.» Der Regierungsrat traue diesen vier Personen «persönlich absolut» und habe «keine Zweifel» an deren Integrität und Leistungsfähigkeit. «Aber wir akzeptieren ihre Begründung.» Der Regierungsrat macht den Verwaltungsrat «nach heutigem Kenntnisstand» auch nicht direkt verantwortlich für die notwendig gewordene Finanzspritze.

Verwaltungsrat weiss, was er zu tun hat

Die Departemente von Gallati und Dieth werden nun den Prozess zur Neubesetzung des Verwaltungsrates an die Hand nehmen. Die drei bisherigen und die zwei bis vier neuen Mitglieder werden an der Generalversammlung im Juni wiedergewählt beziehungsweise neugewählt.

Mittelfristig erwartet die Regierung vom Verwaltungsrat, dass er Ergebnisverbesserungsmassnahmen umsetzt, die über das bisherige «Fitnessprogramm» hinausgehen. Das Gremium soll zudem die strategische Ausrichtung des KSA kritisch überprüfen und eine zukunftsfähige Unternehmensstrategie entwickeln.

Der Regierungsrat erwarte nicht, dass die heutigen sieben Verwaltungsratsmitglieder noch bis Ende Juni eine Strategie aus dem Ärmel schütteln, die dann ein mehrheitlich neu zusammengesetzter Verwaltungsrat umsetzen muss. Es sei auch nicht sinnvoll, eine Strategie zu entwickeln, bevor der Regierungsrat nicht die übergeordnete Eigentümerstrategie überprüft habe, sagte Gallati. Diese Überprüfung will die Regierung im ersten Halbjahr 2023 «unter Beizug einer externen Expertise» an die Hand nehmen.

In den verbleibenden sechs Monaten erwartet Gallati, dass der Verwaltungsrat das «Fitnessprogramm», das er selber beschlossen habe, erfolgreich umsetzt und die Anzahl betriebener Betten wieder erhöht. Das sei schon schwierig genug, kommentierte der Gesundheitsdirektor.

Konkurs des KSA «zwingend verhindern»

Das gestellte Finanzhilfegesuch hat der Regierungsrat inzwischen geprüft und beschlossen, dem Grossen Rat einen einmaligen Finanzhilfebeitrag in der Höhe von 240 Millionen Franken zu beantragen. Die Finanzhilfe soll in Form eines nicht rückzahlungspflichtigen Beitrags erfolgen.

KSA-Verwaltungsratspräsident Peter Suter äussert sich im TalkTäglich zur prekären Situation. Tele M1

Der Regierungsrat könne nicht untätig bleiben, sagte Markus Dieth vor den Medien. «Wir müssen einen Konkurs des KSA zwingend verhindern.» Auch Gallati führte aus, der Kanton sei als Eigentümer doppelt in der Verantwortung. Er sei erstens verpflichtet, im Raum Aarau ein Spital zu betreiben, und sei zweitens dafür verantwortlich, die Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung sicherzustellen.

Im ersten Quartal 2023 wird die Regierung eine Vorlage an den Grossen Rat erarbeiten. Im Frühling werde es voraussichtlich eine Anhörung geben. Im Sommer soll das Geschäft dann im Grossen Rat beraten werden. Gegen den Beschluss kann das Referendum ergriffen werden. Dann käme es zu einer Volksabstimmung. Der Regierungsrat rechnet nicht damit, dass es ein Referendum gibt oder die Vorlage am absoluten Mehr im Grossen Rat scheitern wird.