Das Helvetas Cinema Sud rollt per Velo und Anhänger an, Solarpanels tanken Energie für den Filmbetrieb am Abend, zwischen zwei Bäumen wird die Leinaufwand hochgezogen - fertig ist das umweltfreundliche Kino unter freiem Himmel. In diesem Jahr auch in Baden, Aarau und Lenzburg. Mehr Informationen.

OpenAir Kino Rheinfelden, 14. bis 18. August: