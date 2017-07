Gipsy (links) und Rocky - Wohnungskatzen

Geschlecht: weiblich

Alter: Juli 2006

Rasse: EHK / schildpatt und tricolor

Kastriert: ja

Charakter:

Gipsy und Rocky werden nur gemeinsam vermittelt. Gegenüber Fremden sind die beiden Katzen anfangs zurückhaltend, kennen sie die Person sind sie zutraulich und anhänglich. Deshalb benötigt man im neuen Zuhause ein wenig mehr Geduld und Zeit bis sie auftauen. Gipsy hat durch einen Unfall ein Bein verloren, doch das hindert sie nicht daran, ihr Katzenleben zu geniessen.

Anforderungen:

Für Gipsy und Rocky suchen wir einen Lebensplatz bei Personen die viel Zeit für sie haben. Wir sehen sie eher in einem ruhigen Umfeld ohne Kinder. Hunde kennen sie. Die Beiden benötigen am neuen Wohnort einen gesicherten Balkon oder Terrasse, wo sie auch mal in der Sonne liegen und frische Luft schnuppern können.