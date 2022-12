FHNW Mehrheitlich Präsenzunterricht – trotzdem hat die Pandemie den Unterricht an der Fachhochschule verändert In den letzten Jahren hat sich die Art und Weise der Didaktik gezwungenermassen verändert. Beeinflusst dies auch den Unterricht nach Corona? Die AZ hat bei der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Brugg-Windisch nachgefragt.

Am Fachhochschulcampus Brugg-Windisch ist wieder grösstenteils Präsenzunterricht eingekehrt. Claudia Meier

Online-Unterricht. Ein Begrifflichkeit, die durch die Coronapandemie Einzug in den schweizerischen Wortschatz gefunden hat. Und mit ihr dann auch die des Hybrid-Unterrichts, also Vorlesungen und Kurse, die entweder von zu Hause aus oder vor Ort an der Universität oder Fachhochschule besucht werden können. Doch wie sieht es nun, längere Zeit nach der Aufhebung aller Coronamassnahmen, auf dem Campus der Fachhochschule Nordwestschweiz in Brugg-Windisch aus?

FHNW-Sprecher Dominik Lehmann. ZVG.

«Die FHNW ist grundsätzlich eine Präsenzhochschule», sagt Dominik Lehmann, Leiter Kommunikation der FHNW. «Unabhängig von der Pandemie treibt sie die Digitalisierung in der Lehre voran.» Die Coronazeit habe diesbezüglich zu einem zusätzlichen Schub geführt. So würden heute in der Lehre mehr digitale Möglichkeiten und Mittel eingesetzt als noch vor der Pandemie. Auch neue Unterrichtsformen seien möglich und werden – wo sinnvoll – genutzt.

85 bis 95 Prozent des Unterrichts findet vor Ort statt

Das zeigen auch die Zahlen: Denn laut Lehmann finden 85 bis 95 Prozent des Unterrichts wieder in Präsenzform statt. Leichte Unterschiede gebe es je nach Fachbereich. Das sieht auch Julian Wymann, Vorstandsmitglied der studentischen Körperschaft der Technikhochschule, die unter anderem in Brugg-Windisch ihren Standort hat, so. «Zurzeit sind in den meisten Studiengängen alle Vorlesungen vor Ort.» Auf Wunsch könne man bei gewissen Dozenten den Unterricht aufnehmen lassen, sofern man verhindert sei, am regulären Unterricht teilzunehmen.

Und die restlichen 15 Prozent? Da spielt vor allem die Sinnfrage mit hinein. «Dort, wo es inhaltlich und didaktisch sinnvoll ist, wird in Absprache zwischen Studiengangleitungen und Dozierenden entschieden, ob einzelne Veranstaltungen online oder hybrid durchgeführt werden», sagt Lehmann. Dies komme zum Beispiel in Bereichen vor, in denen digitale Fertigkeiten vermittelt würden.

Vorbereitung und Kommunikation sind aufwendiger

Das bringt natürlich auch Herausforderungen für die Dozierenden und Studierenden mit sich. «Allgemein lässt sich sagen, dass erhöhter Beratungsbedarf bei Studierenden und Dozierenden zur Umsetzung des Unterrichts bestand, die Vorbereitung oftmals einen höheren Zeitaufwand erforderte und die Kommunikation mit den Studierenden für die Dozierenden häufig zeitaufwendiger war.»

Unterdessen bestehe aber ein hohes Mass an Routine. Für die Studierenden sei die wesentliche Herausforderung während der Pandemie sicher der Mangel an sozialer Interaktion und Networking gewesen. «Vor diesem Hintergrund schätzen auch die Studierenden die grundsätzliche Rückkehr zum überwiegenden Präsenzmodus.»

Wymann kann das bestätigen: «Die Möglichkeit, dass auf Wunsch bestimmte Vorlesungen aufgenommen werden können, kommt bei allen Studierenden sehr gut an.» Zudem seien bei Studentinnen und Studenten, die während der Coronazeit ihre Berufsmatur abgeschlossen hätten, da und dort einige Wissenslücken entstanden. «Hier hat die FHNW jedoch Gegensteuer gegeben und bestimmte Kurse angeboten, um diese Lücken mit Fachwissen zu schliessen.»

Neue Unterrichtsformen haben sich eingespielt

Lehmann sieht aber auch noch Verbesserungspotenzial. «Es entspricht der gelebten Innovationskultur der FHNW, sich fortlaufend zu verbessern und weiterzuentwickeln.» Mit dem strategischen Entwicklungsschwerpunkt der FHNW «Hochschullehre 2025» würden mehrere Projekte zur Umsetzung, Optimierung und Weiterentwicklung der Digitalisierung in der Lehre laufen. Ausserdem sei der regelmässige Austausch zwischen den Dozierenden und der Studiengangleitung mit den Studierenden ein gewichtiges Element in diesem Fortschrittsprozess.

Grundsätzlich lasse sich für die FHNW jedoch sagen, dass sich nach den anfänglichen Herausforderungen neue Unterrichtsformen sehr gut eingespielt hätten und viele Dozentinnen und Dozenten die Möglichkeit schätzten, ihren Unterricht je nach Bedarf und Sinnhaftigkeit flexibel hinsichtlich Präsenz oder Online gestalten zu können. «Mehrheitlich wird jedoch Präsenzunterricht bevorzugt.»