Als das Unwetter die Region Zofingen heimsuchte, leistete die Feuerwehr Uerkental das ganze Wochenende lang Hilfe. Das zehrte an den Kräften: Ein Feuerwehrmann aus Uerkheim erschien am Montag übermüdet an seinem Arbeitsplatz – er arbeitet auf dem Bau. An seiner Verfassung hatte sein Chef überhaupt keine Freude und drohte ihm mit der Kündigung, wie Radio Argovia" berichtet.

Im Verlauf der Woche wollte auch der Zivilschutz den Mann einziehen – zog das Aufgebot wegen dessen Überanstrengung aber zurück.