Ausschreibung Niederlage vor Gericht: Aargauische Gebäudeverwaltung wählte falschen Lieferanten für Feuerwehrkleidung Die Aargauische Gebäudeversicherung (AGV) soll neu die Kleider für die Feuerwehren im Kanton beschaffen. Gleich am Anfang passierte aber ein Fehler, für den die AGV nun vom Verwaltungsgericht gerügt wurde.

Die Aargauische Gebäudeversicherung suchte einen Lieferanten mit zu wenig Erfahrung aus: Symbolbild. Raphael Rohner

Die Gesetzesänderung war umstritten: Seit kurzem kaufen die Feuerwehren im Kanton Aargau ihre Brandschutzhosen und -jacken nicht mehr selbst ein. Neu ist die Aargauische Gebäudeversicherung (AGV) dafür zuständig und kauft für alle Feuerwehren im Kanton die gleichen Jacken und Hosen ein.

Beim ersten grösseren Einkauf passierte aber bereits ein Fehler, für den die AGV vom Verwaltungsgericht gerügt wurde, wie das SRF-Regionaljournal berichtet. Die AGV sollte 6'000 neue Brandschutzjacken und -hosen kaufen und diese dann an die Feuerwehren im Kanton vermieten. Dafür schrieb sie vor zwei Jahren den Auftrag zur Lieferung der Kleidung öffentlich aus. Sie erhielt Bewerbungen von neun Firmen.

Um eine Entscheidung zu fällen, habe die AGV alle Angebote genau studiert und verschiedene Hosen und Jacken bestellt, die 20 Feuerwehren im Aargau fünf Monate lang in der Praxis testeten. Dann entschied sie sich für einen Lieferanten. Kostenpunkt für die Kleidung: 5.3 Millionen Franken.

Benachteiligte Firma wehrt sich gegen den Entscheid

Eine Firma, die den Auftrag nicht erhalten hatte, wehrte sich allerdings vor Verwaltungsgericht gegen den Entscheid - und bekam Recht. Das Problem: Bei der Ausschreibung hatte die AGV mehrere Kriterien definiert, von denen eines lautete: «Mehrjährige Erfahrung in Produktion und Lieferung von Brandschutzausrüstungen.» Die Firma, die die AGV am Ende wählte, war aber nur ein Kleiderhändler und hatte daher nicht die geforderte Erfahrung in der Produktion.

Dementsprechend hätte die Firma gar nicht an der Ausschreibung teilnehmen dürfen, beziehungsweise hätte die AGV das Angebot gar nicht genauer anschauen dürfen, so lautet das Gerichtsurteil.

Die AGV hat nun zwei Möglichkeiten: Entweder sie vergibt den Auftrag für die 6'000 Brandschutzjacken und -hosen der Firma, die vor Gericht gewonnen hat oder sie schreibt den Auftrag noch einmal neu aus und stünde somit wieder am Anfang des Prozesses.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Aargauische Gebäudeversicherung kläre laut SRF nun ab, ob das Urteil ans Bundesgericht weitergezogen werden soll.