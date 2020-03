Fernunterricht: Aargauer Schulleiter und Lehrpersonen ziehen mit – «jede weitere Weisung wäre falsch gewesen»

Die vom Kanton vorgegebenen Rahmenbedingungen sind mit Schulleiter- und Lehrerverband koordiniert. Am vergangenen Mittwoch haben sie sich getroffen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Dass der Regierungsrat die Gestaltung des Fernunterrichts den Schulen überlässt, ist denn auch in ihrem Sinne. «Jede weitere Weisung, etwa zu Infrastruktur oder Lehrmaterial, wäre falsch gewesen», sagt Elisabeth Abbassi, Präsidentin des Aargauischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands (alv). Umfragen in den ersten zwei Wochen seit der Schliessung der Schulen hätten ergeben, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler Zugang zu einem Computer haben. Zudem seien die einzelnen Schulen im Aargau sehr unterschiedlich ausgerüstet. Einheitliche Weisungen zum Fernunterricht für alle wären demnach gar nicht umsetzbar, die Strategie des Regierungsrats also willkommen und richtig.

Ebenfalls sinnvoll ist aus Sicht von Elisabeth Abbassi, dass Schülerinnen und Schüler in der Zeit des Fernunterrichts keine Noten erhalten. «Das ist absolut matchentscheidend. Es entlastet Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrpersonen gleichermassen», sagt sie. Individuelle Rückmeldungen von Lehrerinnen direkt an die Schüler, die in die Endbewertung einfliessen können, seien aus ihrer Sicht zielführender als Bewertungen durch Noten. Dass Lehrerpersonen auch Betreuungsaufgaben übernehmen sollen, die nicht in ihrem Pflichtenheft stehen, etwa in den Frühlingsferien, sei selbstverständlich, sagt die Verbandspräsidentin. Die Regierung setze die Prioritäten richtig, findet Abbassi: «Das Allerwichtigste ist, dass Personen in den systemrelevan- ten Berufen entlastet werden. Wenn sie Eltern sind, übernimmt die Kinderbetreuung jetzt jemand anderes. Lehrpersonen und Schulen leisten diesbezüglich natürlich auch ihren Beitrag.»