Feriengefühle Aargauer Fluss- und Seebeizli: Unsere zehn Tipps für eine kühle Erfrischung an heissen Tagen Foto: Severin Bigler Es gibt an heissen Sommertagen wohl nichts Entspannenderes, als den Blick auf sanfte Wellen zu richten und ein kühles Getränk zu geniessen – allein oder in Gesellschaft. Wir haben uns im Aargau umgesehen und zehn Tipps für Sie zusammengestellt. Ein Flussbeizli hat uns subjektiv besonders gut gefallen.

Ein lauschiger Abend am Rhein – die «Rhybar Buvette» ist der Trendtreffpunkt in Rheinfelden. Bild: Markus Raub

Wo früher im westlichen Teil des Rheinfelder Stadtparks lediglich Sitzbänke für eine kurze Verschnaufpause Platz boten, warten heute bunte Klappstühle und -tische sowie zu Tischen und Bänken zusammengebaute Europaletten auf Gäste.

Die «Rhybar Buvette» in Rheinfelden ist in den Sommermonaten ein beliebter Treffpunkt und wer hier ein kühles Getränk geniessen möchte, muss Glück haben, dass nicht alle Plätze schon besetzt sind. «Die Buvette stiess von Anfang an auf grossen Anklang», sagt Geschäftsführerin Katja Zeindler, welche die Buvette bereits im sechsten Jahr führt. Die Rhybar ist ein Treffpunkt für mehrere Gästegruppen. Auch für Eltern, denn es hat viel Platz für Kinder und für Kinderwagen.

Eine Mitarbeiterin bedient Gäste in der «Rhybar Buvette». Bild: Severin Bigler

«Die Gäste schätzen das Unkomplizierte an unserem Konzept», sagt Katja Zeindler. Oftmals sitzen Fremde zusammen und kommen ins Gespräch.

Das Angebot ist regional: «Wir bieten viele Biere aus der Region an, wie etwa das NordSud aus Rheinfelden», so Zeindler. Mit der Mikrobrauerei NordSud wurde gar eine eigene Sorte für die «Buvette» kreiert: das «RhyGold».

«Rhy Burger» und «RhyGold»-Bier in der «Rhybar Buvette». Bild: Severin Bigler

Der «Rhy Burger» aus eigener Rezeptur mit Fleisch und Brot aus der unmittelbaren Region ist der Renner und für Vegetarier gibt’s den Vegi-Burger mit Dinkelplätzli.

In diesem Jahr neu: Seit Mai veranstaltet die «Rhybar Buvette» ein- bis zweimal pro Monat einen Musikabend.

Seit Mai mit Unterhaltung: Musiker auf dem Beizlidach. Bild: Markus Raub

Adresse: Rheinweg, 4310 Rheinfelden

Rheinweg, 4310 Rheinfelden Öffnungszeiten: Von 1. Mai bis Ende Oktober 2023 jeweils von Dienstag bis Freitag von 11.30 bis 22 Uhr, am Samstag von 14 bis 21 Uhr und an Sonntagen sowie Feiertagen von 11.30 bis 18 Uhr (spontan auch etwas länger offen).

Bei schlechtem Wetter bleibt die «Rhybar Buvette» geschlossen.

Abendstimmung im «Uferlos» in Brugg. Spezialität: die «uferlose» Caipirinha. Bild: zvg

Südländisches Flair am Ufer der Aare in Brugg. Focaccias, Kuchen, selbst gemachte Glace und die «uferlose» Caipirinha sind nur einige der Leckereien, die man beim «Uferlos» geniessen darf.

Adresse: Kanalstrasse 20, 5200 Brugg

Kanalstrasse 20, 5200 Brugg Öffnungszeiten: Von 20. Mai bis 27. August 2023 jeweils donnerstags sowie freitags von 16 bis 22 Uhr, am Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von 10 bis 20 Uhr offen.

Das «Summertime» ist ein bisschen wie Ferien und der Treffpunkt für ein Feierabendbier. Bild: Daniel Vizentini

Ein Besuch beim «Summertime» in Aarau fühlt sich ein bisschen wie Ferien an. Ob hausgemachter Eistee, Limoncello Spritz, Tapas, Salat-Bowls oder ein Bier: Hier lässt sich der Feierabend ausklingen.

Adresse: Schiffländestrasse, 5000 Aarau

Schiffländestrasse, 5000 Aarau Öffnungszeiten: Von 8. April bis September 2023 jeweils von Montag bis Donnerstag von 11 bis 24 Uhr, am Freitag und Samstag von 11 bis 2 Uhr sowie sonntags von 10 bis maximal 24 Uhr offen.

Die Öffnungszeiten werden dem Wetter entsprechend angepasst.

Die «Schwanbar» an der Aare: Sommergefühl in Aarau. Bild: Jiří Vurma Vurma Photography/2021

Die «Schwanbar» hat sich zu einem beliebten Treffpunkt für Jung und Alt, Musiker und Bänker, Hippe und Flippige sowie Freunde und Familien entwickelt. An ausgewählten Abenden finden Konzerte statt. Jeden Dienstag und Mittwoch steht von 17 bis 22 Uhr ein ausgewählter Streetfood-Wagen mit einem spannenden Sortiment für die Gäste bereit.

Adresse: Schwanematte/Mühlemattstrasse 54, 5000 Aarau

Schwanematte/Mühlemattstrasse 54, 5000 Aarau Öffnungszeiten: Von 15. Juni bis 24. August 2023 jeweils von Montag bis Donnerstag 17 bis 24 Uhr, freitags von 17 bis 1 Uhr, samstags 11 bis 1 Uhr sowie sonntags 13 bis 24 Uhr.



Bei schlechtem Wetter schliesst die Schwanbar früher.

Café-Bar «Kajüte» an der Limmatpromenade in Baden: eine Oase an der Limmat. Bild: Alex Spichale/2021

«Café Kajüte» bietet mit Kaffee, Craft-Beers, Limonaden, Snacks, Kuchen und Glace eine kleine Oase an der Limmat, um bei sonnigem Wetter eine Pause vom Alltag einzulegen oder einfach nur ein gutes Gespräch mit Freunden abzuhalten.

Adresse: Limmatpromenade, 5400 Baden

Limmatpromenade, 5400 Baden Öffnungszeiten: Von Montag bis Donnerstag von 9 bis 23 Uhr, freitags und samstags von 9 bis 24 Uhr sowie sonntags von 9 bis 21 Uhr offen. Bei Regen und unsicherem Wetter wird auf der Website informiert, ob die Kajüte offen hat.

In der «Frischluftbar Triebguet» in Baden werden schon mal Fussballspiele verfolgt. Bild: Severin Bigler

Egal, ob zum Feierabendbier oder zu einem Brunch mit Freunden: bei der «Frischluftbar Triebguet» kommt jeder auf seinen Geschmack. Mittags werden Hotdogs und Salate angeboten. Der kleine Hunger kann mit Tapas gestillt werden. Schleckmäuler kommen bei der Auswahl an Kuchen, Sorbets und Glace auf ihre Kosten.

Adresse: Kanalstrasse, 5400 Baden

Kanalstrasse, 5400 Baden Öffnungszeiten: Von Montag bis Donnerstag von 10 bis 23 Uhr, freitags von 10 bis 24 Uhr, samstags von 9 bis 24 Uhr sowie sonntags von 9 bis 23 Uhr offen. Die Bar ist nur bei schönem Wetter offen.

Bei der «Sommerbar» in Wohlen sind künstlerische Darbietungen inklusive. Bild: Verena Schmidtke

Die «Sommerbar» ist der kulturelle Treffpunkt in Wohlen, der durch musikalische sowie künstlerische Darbietungen, Poetry-Slam, Theater oder das artistische Bühnenfestival «Nousu» besticht. Mit Barbetrieb und unter freiem Himmel lassen sich hier gemütliche Sommerabende verbringen.

Adresse: Freihofweg, 5610 Wohlen

Freihofweg, 5610 Wohlen Öffnungszeiten: Die «Sommerbar» 2023 findet vom Freitag, 2. Juni, bis Samstag, 19. August, statt und ist donnerstags, freitags und samstags jeweils von 17 bis Mitternacht offen.

«Aare Chill – Beach Lounge» in Aarburg an der Aare mit Top-Sicht auf den Fluss. Bild: zvg

Direkt an der Aare versprüht die «Aare Chill – Beach Lounge» Südsee-Charme. Hier lässt es sich bei einem Drink und einer Pizza abends den Tag ausklingen lassen und die wunderschöne Sicht auf die kristallklare Aare geniessen – oder man schwingt zu Salsa das Tanzbein.

Adresse: Fährweg, 4663 Aarburg

Fährweg, 4663 Aarburg Öffnungszeiten: Von April bis September jeweils von Montag bis Donnerstag von 15 bis 22 Uhr, freitags von 15 bis 1 Uhr, samstags von 14 bis 1 Uhr sowie sonntags von 10 bis 22 Uhr offen. Bei unsicherem Wetter findet man die aktuellen Öffnungszeiten auf Google.

Am Wochenende legen verschiedene DJs und Musiker beim «Stiefelchnächts Bauwagen» in Bremgarten auf und sorgen für gute Stimmung. Screenshot: stiefelchnaecht.ch/ Gastrobetriebe Tirez GmbH

Direkt an der Reuss mit Sicht auf die Altstadt Bremgarten sorgt der «Stiefelchnächts Bauwagen» für Ferienstimmung. Für durstige Kehlen gibt es die passende Erfrischung – und sollte dies als Abkühlung nicht genügen, kann man einen Kopfsprung in die Reuss wagen.

Adresse: Badstrasse, 5620 Bremgarten

Badstrasse, 5620 Bremgarten Öffnungszeiten: Von 5. Mai bis Ende September 2023 jeweils von Montag bis Donnerstag von 16 bis 24 Uhr, freitags von 16 bis 24 Uhr, samstags von 14 bis 24 Uhr sowie sonntags von 14 bis 22 Uhr offen.

Den Sonnenuntergang geniessen beim «Seesicht Beizli». Bild: zvg

Mit bester Aussicht auf den Hallwilersee und fruchtigen Drinks punktet das «Seesicht Beizli» in Seengen. Ganz egal, ob für ein Feierabendbier oder den grossen Hunger – jeder kommt hier auf seine Kosten und kann die lauen Sommerabende ausklingen lassen.

Adresse: Brestenbergstrasse 25, 5707 Seengen

Brestenbergstrasse 25, 5707 Seengen Öffnungszeiten: Von Montag bis Freitag von 16 bis 22 Uhr sowie samstags von 14 bis 22 Uhr sowie sonntags von 14 bis 21 Uhr offen.

Gefällt Ihnen eine andere Fluss- oder Seebeiz? Schicken Sie uns Ihren Tipp an online@chmedia.ch mit dem Vermerk «Mein Beizli-Tipp».