Am Mittwochabend entscheiden die Delegierten an einem aussserordentlichen Parteitag der SP Aargau, ob Yvonne Feri oder Cédric Wermuth für den Ständerat nominiert wird. Parteipräsidentin Gabriela Suter nimmt Stellung zur Frauenfrage und sagt was eher für Feri und was für Wermuth spricht.