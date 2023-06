Feministische Forderungen Frauenrechte vorantreiben und Gleichstellung stärken: Grossrätinnen verlangen Antworten von der Regierung Pünktlich zum Feministischen Streik am Mittwoch stellen sieben Grossrätinnen von SP, Grünen und GLP dem Regierungsrat kritische Fragen. Konkret geht es um den Schutz für Betroffene häuslicher Gewalt, die Wiedereinführung einer Fachstelle für Gleichstellung, den Schutz von geflüchteten Flinta-Personen und bessere Arbeitsbedingungen für das Pflegepersonal.

SP-Grossrätin Lelia Hunziker vertritt den Vorstoss zu den feministischen Forderungen als Sprecherin. Bild: Henry Muchenberger

«Der 14. Juni ist ein bedeutsamer Tag für den Feministischen Streik in der Schweiz», heisst es in einer Mitteilung der SP Aargau. Das feministische Streikkollektiv des Kantons setzt sich mit vier Hauptforderungen für die Rechte von Flintas (Frauen, Lesben, intersexuelle, nicht-binäre, trans und agender Personen) ein. In einer Interpellation, die am Dienstag im Grossen Rat eingereicht wurde, wird der Regierungsrat aufgerufen, konkrete Massnahmen zu ergreifen.

Vertreten wird der Vorstoss durch Sprecherin Lelia Hunziker (SP), unterzeichnet haben ihn auch ihre Parteikolleginnen Luzia Capanni, Lea Schmidmeister und Silvia Dell’Aquila, die Grünen Gertrud Häseli und Ruth Müri sowie Manuela Ernst von der GLP.

Die Grossrätinnen stellen Fragen zur Umsetzung der Forderungen des Streikkollektivs. Diese betreffen den Schutz für Betroffene häuslicher Gewalt, die Wiedereinführung einer Fachstelle für Gleichstellung, den Schutz geflüchteter Flinta-Personen und bessere Arbeitsbedingungen für das Pflegepersonal.

Frauenhaus-Finanzierung und Gleichstellungsbüro im Fokus

Die Interpellation basiert auf früheren Vorstössen wie einem Postulat im Jahr 2019, das die angemessene Finanzierung des Frauenhauses Aargau-Solothurn forderte, und einer Motion von 2017, welche die Notwendigkeit einer Fachstelle für Gleichstellung betonte. Die Interpellantinnen möchten vom Regierungsrat wissen, «ob er nach wie vor der Meinung ist, dass eine einheitliche Tagespauschale zielführend ist und ob der Kanton auf eine Fachstelle für Gleichstellung verzichten kann».

Weitere Fragen betreffen die Auswertung der Lohngleichheitsanalysen im Aargau, die Unterbringung von Flinta-Personen und vulnerablen Menschen in der aktuellen Asylnotlage, die Existenz von bindenden Richtlinien zur geschlechtsspezifischen Unterbringung und die Verfügbarkeit von ausreichend geschultem Personal im Gesundheitswesen.

Regierungsrat soll gleichberechtigte Gesellschaft fördern

Die Grossrätinnen fordern den Regierungsrat auf, den Forderungen des Feministischen Streikkollektivs nachzukommen und eine gleichberechtigte Gesellschaft zu fördern. SP-Grossrätin Luzia Capanni betont:

«Es ist an der Zeit, dass der Kanton Aargau seinen Verpflichtungen nachkommt und die Rechte von Flintas umfassend schützt. Wir erwarten vom Regierungsrat klare Antworten und Massnahmen, um die Gleichstellung voranzutreiben.»

Lelia Hunziker ergänzt: «Der Aargau ist noch weit von der Gleichstellung entfernt: Der Kanton hat einen rein männlichen Regierungsrat.» Der Schutz vor Gewalt sei ungenügend, es fehle an Kinderbetreuungsstätten und es gebe kein Gleichstellungsbüro, kritisiert die SP-Grossrätin weiter. «Der Aargau muss zwingend vorwärts machen», hält Hunziker fest. Die SP Aargau erwarte eine zeitnahe Beantwortung der Fragen und werde die Umsetzung der Forderungen des Streikkollektivs aufmerksam verfolgen.