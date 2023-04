Feier Sie schrieben die heutige Verfassung des Kantons: Der Aargauer Verfassungsrat feiert sein 50-jähriges Jubiläum Am 26. April 1973 wurde der Aargauer Verfassungsrat gegründet. Die 200 Mitglieder des Gremiums waren mit der Aufgabe betraut, die Kantonsverfassung komplett zu überarbeiten. 50 Jahre später wurde ihr Engagement im Grossratsgebäude gewürdigt.

Landammann Jean-Pierre Gallati (2. von links vorne) und Grossratspräsident Lukas Pfisterer (rechts daneben) mit den Mitgliedern des Verfassungsrats. Bild: Henry Muchenberger

Vor genau 50 Jahren wurde im Kanton Aargau ein zweites Parlament gegründet, welches einzig mit der Aufgabe betraut war, die Kantonsverfassung zu revidieren. 1980 wurde schliesslich die neue Verfassung des Kantons verabschiedet. Am Dienstagabend wurden die Leistung und das Engagement dieser 200 Verfassungsrätinnen und -räte bei einer Feier im Grossratsgebäude gewürdigt.

Grossratspräsident Lukas Pfisterer läutet die Glocke und sagt: «Meine Damen und Herren, Sie wurden vom Aargauer Volk als Mitglieder des Verfassungsrats gewählt. Ich gratuliere Ihnen herzlich dazu und heisse Sie zur konstituierenden Sitzung willkommen.» So lauteten schon die Begrüssungsworte des damaligen Landammanns Jürg Buschmann zur ersten Sitzung 1973.

Grossratspräsident Lukas Pfisterer begrüsst die Gäste zum Festakt. Bild: Henry Muchenberger

22 Mitglieder des Verfassungsrates waren am Dienstagabend der Einladung gefolgt, erneut im inzwischen modernisierten Grossratssaal zu sitzen. Auch der Regierungsrat war vollständig anwesend, dazu einige Grossrätinnen und Grossräte sowie Nationalrätinnen und Nationalräte.

Aus heutiger Sicht, 50 Jahre später, habe sich die Kantonsverfassung bewährt, so Pfisterer. Nur wenige Änderungen seien vorgenommen worden. So beispielsweise der Klimaparagraf, der nur wenige Stunden zuvor an der Sitzung des Grossen Rates verabschiedet wurde.

Jean-Pierre Gallati bewundert die Disziplin

Später tritt Jean-Pierre Gallati an das Rednerpult. Seit 1982 sei er als Kantonsschüler regelmässiger Besucher in diesem Saal und seit 2009 regelmässiger Teilnehmer bei den Grossratssitzungen gewesen. Doch noch nie habe er hier so eine Disziplin und Stille erlebt, wenn jemand redet. «Ich weiss nicht, was das zu bedeuten hat, aber es ist sicher ein positives Zeichen», sagt der Landammann. Man spüre den Zusammenhalt und den Korpsgeist, der sich im Verfassungsrat gebildet habe.

Landammann Jean-Pierre Gallati spricht ein Grusswort. Bild: Henry Muchenberger

An der Antrittsrede habe einer der Initianten, Julius Binder, den Satz gesagt: «Es ist jedem Verfassungsrat verboten, keine Ideen zu haben.» Ein Motto, das zeitlos sei und eigentlich für alle Gremien gelten sollte, so Gallati. Die Ziele des Verfassungsrats waren hoch gesteckt: die Quantifizierung der Grundrechte diverser Menschen, einen Zielkatalog mit den Hauptaufgaben des Kantons und Voraussetzungen für ein starkes sowie selbstbewusstes Parlament schaffen. Diese Ziele hat der Verfassungsrat laut Gallati erreicht.

Festredner Georg Müller war anfangs skeptisch

Als Festredner wurde Rechtsprofessor Georg Müller geladen. Der Jurist hat als Rechtsdienstchef des Regierungsrates eng mit dem Verfassungsrat zusammengearbeitet. Gleich zu Beginn seiner Rede sagt er zu den Anwesenden: «Sie sind noch immer Mitglieder des Verfassungsrates, bis es einen neuen gibt.» Es sei nie eine Amtsdauer definiert worden, hielt Müller fest.

Professor Georg Müller hält seine Festrede. Bild: Henry Muchenberger

Die Komplettrevision einer Kantonsverfassung geschehe normalerweise in revolutionären Zeiten, sagte Müller. Seit seiner Gründung 1803 gab sich der Kanton Aargau sieben Verfassungen: 1803, 1814, 1831, 1841, 1852, 1885 und 1980. Die Verfassungsrevision von 1980 drängte sich auf, weil nach insgesamt 28 Teilrevisionen nur noch 67 der 107 Artikel dem Wortlaut der Verfassung von 1885 entsprachen.

Diese Aufgabe habe man aber dem ordentlichen Parlament nicht zugetraut, weil es zur politischen Elite gehörte und der bisherigen politischen Ordnung verpflichtet war, so Müller. Also wurde diese Aufgabe einem eigens gewählten Rat übergeben. Er konnte sich anfänglich nicht mit der Institution des Verfassungsrates anfreunden.

Es sei fraglich gewesen, ob ein Milizparlament ohne politische Erfahrung diese Aufgabe bewältigen könne. Einige hätten den Verfassungsrat sogar als Sonntagsparlament bezeichnet, so Müller. Doch während der Zusammenarbeit habe er seine Meinung geändert. Die Methoden des Rates erwiesen sich laut Müller als sehr erfolgreich.

Zum Schluss ergriff Peter Voser, der kurz vor seinem 100. Geburtstag steht, das Wort. Als ältestes anwesendes Mitglied sei es seine Pflicht, ein paar Worte zu sagen. Voser bedankte sich für die Möglichkeit, sich wieder einmal zu treffen. Beim anschliessenden Apéro konnte sich der Verfassungsrat weiter austauschen.