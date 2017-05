Kein Comeback in Zofingen

Vorerst noch nicht geschafft hat die SVP ihr Comeback im Stadtrat Zofingen. Mit 1320 Stimmen verpasste ihre Kandidatin Barbara Willisegger das Absolute Mehr von 1412 Stimmen relativ deutlich. Sie liegt auf dem dritten Platz der Nichtgewählten. Der parteilose Peter Siegrist erreichte 1357 Stimmen, der CVP-Mann Robert Weishaupt 1333 Stimmen. In Zofingen wurden gestern sechs der sieben Mandate vergeben – an alle wiederkandidierenden Stadträte. Am besten gewählt wurde Dominik Gresch (GLP). Komfortabel geschafft hat es auch Stadtammann Hans-Ruedi Hottiger.

In Aarburg wurde die SVP-Frau Martina Bircher zwar gut wiedergewählt, ihr dritter Platz ist aber doch eher enttäuschend. Umso mehr, als der Abstand von 115 Stimmen zum am besten wiedergewählten Gemeindeammann Hans-Ulrich Schär (parteilos, 1036 Stimmen) relativ gross ist und sich Bircher auch vom Freisinnigen Fredy Nater (937 Stimmen) geschlagen geben musste. Neu in den Gemeinderat Aarburg gewählt wurde Dino Di Fronzo (FDP). Die CVP hatte mangels eines Kandidaten auf die Verteidigung ihres bisherigen Sitzes verzichtet.

Gut lief es der SVP bei den Ersatzwahlen für das Bezirksgericht. Ihre Kandidatin Claudia Lengyel-Zimmerli (Rothrist) verpasste zwar das absolute Mehr, schaffte aber mit grossem Abstand das beste Ergebnis der vier offiziellen Kandidaten.