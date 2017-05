Kreativität ist gefragt

Die Situation im Aargau ist aber gemäss Flückiger schon herausfordernd: «Das Angebot an Pflegeplätzen in manchen Regionen im Kanton ist sehr hoch. Die Leute rund um Spreitenbach zum Beispiel können sich ihren Platz aussuchen. Da hat man es als neues Alterszentrum immer schwerer, etwa weil es noch nicht so viel Mund-zu-Mund-Propaganda gibt.»

Das Lindenbaum versucht deshalb, sich über Alleinstellungsmerkmale in der Region zu etablieren: «Wir haben etwa eine mediterrane Abteilung für Betagte aus Italien, Spanien oder Portugal. Das Pflegepersonal spricht deren Muttersprachen und kennt die kulturellen Gepflogenheiten der Bewohnerinnen und Bewohner.»

Tiefe Pflegestufe, gut ausgelastet

Es gibt aber auch Alterszentren im Aargau, in denen es kaum leere Betten hat. Eines ist das Bifang Wohn- und Pflegezentrum in Wohlen. Die 114 Betten waren gemäss Bundesamt für Gesundheit im Jahr 2015 durchschnittlich zu 97 Prozent ausgelastet. «Wir haben tatsächlich eine hohe Nachfrage von Bewohnern, die zu uns kommen möchten», sagt die stellvertretende Geschäftsleiterin Anita Amsler.

Wird ein Bett frei, weil ein Bewohner austritt, dann sei es meistens schon nach wenigen Tagen wieder belegt. Man kenne das Bifang in der Region. «Viele neue Bewohner wissen, dass sie bei uns jemanden kennen, das macht ihnen den Eintritt ins Alterszentrum einfacher.» Das Bifang fällt aber nicht nur wegen des hohen Auslastungsgrades auf. Es hatte im Jahr 2015 mit einem Wert von 3,1 auch die zweittiefste durchschnittliche Pflegestufe im Kanton. 3,1 heisst, der durchschnittliche Bewohner ist pro Tag auf etwa 40 bis 60 Minuten Betreuung angewiesen. Im Aargau liegt der Durchschnitt bei Pflegestufe 5, was einer Betreuung von 81 bis 100 Minuten pro Tag entspricht.

Sind im Bifang also Menschen, die gar nicht unbedingt ins Altersheim müssten? «Wir bieten den Bewohnerinnen und Bewohnern ein zu Hause, egal wie viel Pflege und Betreuung sie brauchen oder welche psychosozialen Aspekte einen Eintritt dringlich machen», sagt Amsler.

Pflegeheim als teure Alternative

André Rotzetter, CVP-Grossrat und Geschäftsführer des Vereins für Alterbetreuung im oberen Fricktal, kennt das Phänomen. Zwar würden die älteren Menschen heute später ins Altersheim umziehen, «aber es gibt solche, die in ein Pflegeheim gehen, weil sie sich zu Hause nicht mehr um den Garten kümmern können oder das Holz für die Heizung nicht mehr schleppen können», sagt er. Eigentlich würden diese Menschen in eine Institution mit betreutem Wohnen gehören. «Aber weil für die Ergänzungsleistungen das betreute Wohnen nicht existiert und somit auch nicht finanziert wird, gehen sie in ein Pflegezentrum, ohne dass sie tatsächlich Pflegefälle sind», sagt Rotzetter. Das ergebe keinen Sinn, denn das Pflegeheim sei die kostenintensivere Lösung.

Postulat ist noch hängig

Rotzetter verlangte deswegen bereits im Jahr 2014 in einem Vorstoss, dass die Ergänzungsleistungen an diese neuen Lebensformen angepasst werden müssten. Der Regierungsrat lehnte die Motion ab, war jedoch bereit, diese als Postulat entgegenzunehmen. Der Grosse Rat überwies das Postulat mit 125 zu 0 Stimmen. Die Antwort ist noch ausstehend.