Im Aargau fehlen altersgerechte Wohnmöglichkeiten für ältere Menschen. Das hat zwei Gründe: Die Menschen leben länger und die geburtenstarken Jahrgänge (1946 bis 1967) haben das Pensionsalter erreicht oder stehen kurz davor. Hinzu kommt, dass Seniorinnen und Senioren länger gesund und aktiv bleiben, selbstständig wohnen und weiter am öffentlichen Leben teilnehmen wollen. Die Nachfrage nach Alterswohnungen, die das möglich machen, ist deshalb gross, und sie wird weiter wachsen. Zu diesem Schluss kommt die kantonale Fachstelle «Alter und Familie». Die Zahlen bestätigen den Befund: 2010 waren im Kanton Aargau 95'000 Personen über 65 Jahre alt, 2016 waren es schon 113'000. In zwanzig Jahren wird es im Aargau rund 75'000 über 80-Jährige geben – fast dreimal so viele wie heute. Etwa ab dem 75. Lebensjahr steigt der Pflegebedarf tendenziell. Trotzdem ist das Wohnen in einem Pflegeheim die Ausnahme. Die meisten älteren Menschen wohnen selbstständig in der eigenen Wohnung; im Aargau sind es heute 95 Prozent der über 65-Jährigen und 79 Prozent der über 80-Jährigen. Durch diese «neuen Alten» kommen auf die Gemeinden ganz neue Aufgaben zu: Sie müssen Rahmenbedingungen, Wohnangebote, Dienstleistungen und Beratung so gut organisieren, dass sie die starke Zunahme an zunächst fitten, später tendenziell gebrechlichen und dann mehr oder weniger pflegebedürftigen alten Menschen auffangen können. Dabei müssen sie berücksichtigen, dass die meisten älteren Menschen möglichst lange selbstständig wohnen möchten. Alterswohnungen fehlen Die Förderung des Baus von Alterswohnungen kann sich für die Gemeinden lohnen: Selbstständige Wohnformen sind deutlich günstiger als das Leben im Pflegeheim. «Und günstige Lösungen sind nötig, denn in zwanzig Jahren werden nicht mehr vier erwerbstätige Personen auf eine pensionierte kommen wie heute, sondern nur noch zwei», heisst es im neuen Handbuch «Wohnen im Alter» der Fachstelle «Alter und Familie».

Die Statistik belegt diese Aussage: Ein Viertel der Personen in Aargauer Pflegeheimen braucht weniger als 40 Minuten Pflege pro Tag. Das sind über 6000 Personen, die zu einem grossen Teil von der Spitex ambulant und günstiger zu Hause gepflegt werden könnten. Dies ist aber meist nicht möglich, weil entsprechende Alterswohnungen fehlen. Wenn es in der Gemeinde genügend kleinere, zentral gelegene, hindernisfreie Wohnungen gibt, können die meisten Menschen mit punktuellem Unterstützungsbedarf länger selbstständig leben. Solche altersfreundlichen Wohnungen können die Phase des fragilen, noch selbstständigen Alters zwischen Eigenheim und Pflegeheim verlängern. Sie geben älteren Menschen die Möglichkeit, ihre Häuser früher jungen Familien zu überlassen und den Übertritt ins Pflegeheim hinauszuzögern oder ganz zu vermeiden.

Doch solche Wohnungen sind Mangelware. In über der Hälfte der 213 Aargauer Gemeinden gab es 2017 kein Angebot im Bereich Wohnen im Alter. Das bedeutet, dass Menschen, die in eine Alterswohnung ziehen möchten, oftmals ihre bisherige Wohngemeinde verlassen müssen und dadurch einen Teil ihrer sozialen Beziehungen verlieren. Das widerspricht der Erkenntnis, dass das Altern leichter fällt, der Pflegebedarf kleiner ist und die alterspolitischen Aufgaben einfacher zu lösen sind, wenn die Menschen im Alter in ihrem sozialen Netz integriert bleiben und sich die Generationen im Alltag nahe sind. In einer 2017 von der Fachstelle «Alter und Familie» durchgeführten Umfrage haben die Aargauer Gemeinden Wohnen im Alter als das mit Abstand wichtigste Thema der Alterspolitik bezeichnet. Handlungsbedarf besteht demnach vor allem im Bauwesen und bei der Organisation von Betreuung. Und in einem dritten Bereich sind Ideen gefragt: Bei der Finanzierung der Angebote, damit sie möglichst für alle bezahlbar sind.

Preisgünstiges Wohnen im Alter – diese drei Beispiele zeigen, wie es geht Im Handbuch «Wohnen im Ater» werden über ein Dutzend gut funktionierende Modelle von betreutem Wohnen in preisgünstigen Alterswohnungen aus der ganzen Schweiz vorgestellt. Hier sehen sie drei Beispiele.

Fragen hilft weiter Mit ihrem Handbuch setzt die Fachstelle genau hier an: Es richtet sich an Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, an die Gemeindeverwaltungen und auch an die Regionalplanungsverbände. Ebenfalls profitieren sollen Trägerschaften von Alterswohnprojekten, Fachleute sowie Bürgerinnen und Bürger, die sich in der Alterspolitik engagieren.

«Wohnen im Alter»: Handbuch ist nur digital erhältlich Das Handbuch «Wohnen im Alter» richtet sich vor allem an die Verantwortlichen in den Gemeinden. Er wurde von der Fachstelle Alter und Familie des Departements für Gesundheit und Soziales (DGS) entwickelt. Das Handbuch ist nur digital erhältlich. Das spart nicht nur Druckkosten, sondern hat auch einen weiteren Vorteil: Die Navigationshilfe am oberen Rande jeder Seite lässt einen jederzeit zur letztgelesenen Seite oder zum Inhaltsverzeichnis springen. Das Handbuch kann unter www.ag.ch/wohnenimalter kostenlos heruntergeladen werden.