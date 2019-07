In gut drei Monaten, am 20. Oktober, wird im Aargau der freie Sitz im Regierungsrat neu besetzt. Für die Nachfolge der zurückgetretenen Franziska Roth bewirbt sich bisher der grüne Grossrat und Hausarzt Severin Lüscher. Er wurde letzte Woche von seiner Partei nominiert - seit heute Donnerstag ist Lüscher aber nicht mehr einziger Kandidat.

Auch die Aargauer Freisinnigen steigen ins Rennen um den freien Sitz in der Kantonsregierung. Die FDP setzt dabei auf Grossrätin Jeanine Glarner (Möriken-Wildegg) oder Grossrat Gérald Strub (Boniswil), wie sie am Donnerstag bekannt gab. Die Geschäftsleitung der Kantonalpartei habe dies an ihrer Sitzung am Mittwochabend entschieden. An der ausserordentlichen Delegiertenversammlung vom 14. August in Aarau entscheiden die kantonalen Delegierten, mit welcher Kandidatur die FDP in den Regierungsratswahlkampf steigt.

Kandidaturen von SVP und SP noch offen

Noch keine Namen sind bei der SVP bekannt, der ursprünglichen Partei der zurückgetretenen Franziska Roth. Kantonalpräsident Thomas Burgherr hat angekündigt, dass die SVP sicher antreten werde. Die Findungskommission hat noch gut einen Monat Zeit, eine geeignete Kandidatur zu finden - am 15. August findet der Nominations-Parteitag statt.

Auch die SP will eine Kandidatur für den freien Sitz stellen, die Parteileitung hat sich dafür ausgesprochen, eine Frau zu nominieren. Auch bei den Sozialdemokraten stehen noch keine Namen fest, die Nomination findet am 13. August statt.