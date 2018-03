Im Dezember hat ein Bundesgerichtsurteil sehr viel Aufsehen verursacht. Das Gericht hielt nämlich fest, dass den Eltern für obligatorische Schulanlässe nur maximal die Verpflegungskosten (in Abhängigkeit vom Alter des Kindes zwischen 10 und 16 Franken pro Tag) in Rechnung gestellt werden dürfen. Ein Skilager zum Beispiel oder ein Schulausflug kostet aber bedeutend mehr. Sofort stellte sich die Frage, wer denn künftig die Differenz zwischen den von den Schulen bisher in Rechnung gestellten Kosten und den neuen Bestimmungen übernimmt.