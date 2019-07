Die natürlichen Personen würden nicht zusätzlich belastet. Die Vorlage sei ausgewogen, umsichtig und machbar, die CVP stehe dahinter.

Woher 35 Stimmen holen, wenn eigene nicht reichen?

Wenn die SP am Schluss der zweiten Lesung im September das Behördenreferendum ergreifen will, wofür 35 Stimmen nötig sind, braucht sie Unterstützung aus anderen Parteien, weil sie nur 27 Sitze hat. SVP, FDP, CVP, EVP-BDP, GLP und EDU haben aber in der ersten Lesung im Mai zugestimmt.

Kann die SP dafür auf die zehn grünen Grossrätinnen und Grossräte zählen? Von diesen stimmten in erster Lesung drei Nein (darunter Fraktionschef Robert Obrist). Sieben enthielten sich (darunter Präsident Daniel Hölzle und Sprecherin Kim Schweri). Wie agieren die Grünen jetzt? Schweri sagt aufgrund einer Kurzumfrage in der Fraktion, es müsse belegt werden, dass die Vorlage wirklich nicht zu Verlust an Steuersubstrat führt: