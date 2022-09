«FCK SVP» Wegen Instagram-Post: Junge SVP Aargau zeigt Grünen-Politikerin an Die Junge SVP Aargau reicht eine Strafanzeige gegen Grünen-Politikerin Vera Becker ein. Diese hatte Anfang September mit einem Instagram-Post für Aufruhr bei der SVP gesorgt.

Die Junge Grüne Vera Becker hatte die SVP scharf angegriffen, nun hat die JSVP eine Strafanzeige eingereicht. Screenshot/Severin Bigler

Ein Instagram-Post mit Folgen: Anfangs September veröffentlicht Vera Becker, Generalsekretärin der Jungen Grünen Schweiz und Einwohnerrätin von Brugg, einen Beitrag mit der Botschaft «FCK SVP, gegen Faschismus, Rassismus, Sexismus und Homophobie».

Nun hat die JSVP Aargau Strafanzeige gegen Becker eingereicht, nachdem sie anfangs nur den Rücktritt Beckers von allen politischen Ämtern gefordert hatte. «Auch in der Politik muss man sich nicht alles gefallen lassen», sagt Ramon Hug, Präsident der JSVP Aargau, in einer Mitteilung der Partei. Becker habe eine Grenze überschritten, was nicht tolerierbar sei, heisst es weiter.

Einen Tag nach den Vorwürfen und Forderungen der JSVP erhielt Becker Rückendeckung aus der eigenen Partei und der Juso. SVP-Nationalrat und Präsident der SVP Aargau Andreas Glarner hingegen kritisierte Becker scharf: «Dass ein amtierendes Mitglied der Grünen die grösste, demokratisch gewählte Partei mit solchen Attributen bezeichnet, ist ein Skandal!»

Becker wollte sich auf Anfrage nicht zur Strafanzeige äussern. (fan)