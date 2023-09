Nach Rassismus-Eklat Fanclub des FCW fordert den Ausschluss von Daniel Marti, Club-Mitglied und Chefredaktor des Wohler Anzeigers sowie ein Stadionverbot für ihn Nach dem Rassismus-Vorfall beim FC Wohlen meldet sich nun auch der Fanclub. Er fordert, dass Daniel Marti, Club-Mitglied und Chefredaktor des Wohler Anzeigers, aus dem Verein ausgeschlossen wird. Zugleich solidarisieren sie sich mit den beiden entlassenen Juniorentrainern.

Es kommt immer wieder vor, dass sich Eltern einmischen, wenn es um das tatsächliche oder angebliche Sport-Talent ihrer Kinder geht. Das beklagte Hannes Hurter, Geschäftsführer des Aargauer Fussballverbands. So geschehen ist es nun auch beim FC Wohlen, wie der «Blick» schrieb: Vater Daniel Marti, Chefredaktor beim «Wohler Anzeiger» und engagiert beim FC Wohlen, konnte nicht akzeptieren, dass sein Sohn nicht für die Besseren selektioniert worden ist.

Er beschwerte sich bei den beiden Trainern und beschimpfte einen davon mit «verdammter Ausländer-Sack». Kurz darauf wurden beide suspendiert, weil die Trainer die Philosophie des Klubs nicht umgesetzt hätten. Seither gehen in Wohlen die Wogen hoch.

Fanclub findet klare Worte

Jetzt meldet sich über X auch der Fanclub des FC Wohlen und findet klare Worte: «Der FC Wohlen steht mal wieder in den Schlagzeilen. Nicht etwa, weil man grossartigen Zauberfussball zelebriert, oder weil die Fans plötzlich wieder in Scharen ins Stadion Niedermatten kommen. Nein, es ist wieder einmal eine unrühmliche, peinliche und beschämende Geschichte, die unseren Verein zurück auf die Fussballlandkarte bringt.»

ℹ️Unser Statement zum Rassismus-Vorfall beim FC Wohlen.



Love Wohlen ⭐ Hate Racism pic.twitter.com/aAJnz6bPEk — Tifosi ☆ Wohlen (@FCWohlenFans) September 14, 2023

Daniel Marti drohte den Trainern für ihre Entlassung zu sorgen - was dann drei Tage nach einem Telefonanruf auch eintraf. Dazu schreibt der Fanclub: «Der FCW hat sich einmal mehr zum Spielball einer mächtigen Lokalgrösse machen lassen und glänzt anschliessend mit Falschaussagen gegenüber den Medien.»

Die Presseverantwortlichen des FC Wohlen sagten gegenüber «Blick», dass die Trainer die Aufteilung des Teams nach Leistung ohne Absprache erfolgt sei. Die Trainer konnte aber belegen, dass der Austausch per Mail stattgefunden hatte.

«Uns beschämt, mit welcher Oberflächlichkeit unser Verein Themen wie Rassismus behandelt. Man kann sich natürlich auch hinstellen und ein saloppes Statement raushauen, in dem es heisst, dass es beim FCW keinen Platz für Rassismus hätte (Anmerkung der Redaktion: FCW-Verwaltungsrat Ciriaco Sforza liesst sich so zitieren)», schreibt der Fanclub. «Angesichts der Geschehnisse klingt das wie blanker Hohn gegenüber den Betroffenen von Rassismus in diesem Land.»

Verein soll seiner Vorbildfunktion gerecht werden

Die Fans fordern, dass der Verein seiner Vorbildfunktion gerecht wird und er sich mit den Strukturproblemen innerhalb des Clubs beschäftigt, insbesondere, was die Themen Rassismus, Sexismus und Homophobie angeht. «Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art, bei dem man versucht hat diesen unter den Teppich zu kehren und anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben.»

Der Fanclub hat eine ganz klare Forderung: «Deshalb fordern wir den Ausschluss des besagten Chefredaktors aus dem Verein und dass gegen ihn ein Stadionverbot ausgesprochen wird.» Erst dann komme man der Aussage, dass Rassismus keinen Platz im Stadion hätte, einen Schritt näher. Zudem müssten alle Beteiligten die Konsequenzen aus diesem Vorfall ziehen und bestenfalls ihre Postenräumen. «Zu guter Letzt sprechen wir unsere Solidarität mit den betroffenen Juniorentrainern aus.»

Zu den Forderungen nach Stadionverbot und Vereinsausschluss von Marti wollte der Präsident des FC Wohlen, Mike von Wyl, noch keine Stellung nehmen. Er verwies darauf, dass am Freitagnachmittag eine Stellungnahme verschickt werde.

Übrigens: Im «Wohler Anzeiger», der heute erschienen ist, steht keine Zeile zu den aktuellen Geschehnissen zu lesen. Zu finden ist aber eine Vorschau auf das kommenden Spiel des FC Wohlen gegen den FC Dietikon.